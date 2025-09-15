Dodgers enfrentan importante serie ante Phillies tras despertar ofensivo

Los Angeles Dodgers regresan a casa para comenzar una importante serie de tres juegos ante los Phillies de Philadelphia.

El equipo llega tras dos victorias con gran despertar ofensivo ante los Gigantes y necesita seguir ganando para asegurar la división.

Por su parte, los Phillies ya aseguraron estar en playoffs y una victoria este lunes les aseguraría ser los campeones de la División Este de la Liga Nacional.

Los Dodgers enfrentarán a tres pitchers zurdos en los tres juegos ante los Phillies. Ranger Suárez, Cristopher Sánchez y Jesús Luzardo serán los lanzadores para esta serie en el Dodger Stadium.

Por su parte, Emmet Sheehan, Shohei Ohtani y Blake Snell serán los encargados por los Dodgers en esta serie.

Dodgers viene de dos noches de gran ofensiva

El equipo se llevó la serie ante los Gigantes gracias al poderío ofensivo liderado por Mookie Betts, Freddie Freeman y Teoscar Hernández este fin de semana.

Entre el sábado y domingo, el equipo conectó 35 imparables y anotó 23 carreras. Teoscar Hernández aportó siete imparables, tres carreras impulsadas y cuatro carreras anotadas.

Mookie Betts conectó cinco hits y anotó cinco carreras, mientras que Freddie Freeman conectó seis indiscutibles e impulsó par de carreras.

Una de las sorpresas ofensivas fue Michael Conforto, quien conectó tres imparables en la victoria de este domingo e impulsó tres carreras.

El equipo hizo las 23 carreras con apenas un jonrón conectado en los últimos dos juegos. Shohei Ohtani bateó su jonrón número 49 y se puso a uno de su segunda campaña de 50 vuelacercas en los Dodgers.

Los Dodgers tienen 2.5 juegos de ventaja sobre los Padres de San Diego cuando restan dos semanas de la temporada regular.

El equipo de Los Ángeles tiene seis juegos consecutivos en casa y podría asegurar su cupo en los playoffs durante esta semana con algunas combinaciones de resultados.

