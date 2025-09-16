Cal Raleigh llega a los 55 jonrones y rompe marca de Mickey Mantle

Cal Raleigh, receptor de los Seattle Mariners, escribió su nombre en la historia de las Grandes Ligas al superar la marca de Mickey Mantle para un bateador ambidiestro. Este martes, en el Kauffman Stadium de Kansas City, Raleigh conectó su cuadrangular número 55 de la temporada, dejando atrás el registro de 54 que el legendario jugador de los Yankees había establecido en 1961.

El jonrón llegó en la tercera entrada sin outs, frente al lanzador derecho de los Reales, Michael Wacha. Raleigh, bateando a la zurda, recibió primero un foul, luego dejó pasar un sinker para bola, y finalmente aprovechó una curva colgante para enviarla 419 pies sobre la barda del jardín derecho. La pelota salió de su bate a 109.5 millas por hora.

THE YEAR OF CAL RALEIGH NEVER STOPS



56 HR this season and TWO tonight! pic.twitter.com/tOfHFmV1r2 — MLB (@MLB) September 17, 2025

Récords en fila y comparaciones históricas

El domingo pasado, Raleigh había empatado la marca de Mantle al conectar un cuadrangular en la primera entrada frente a los Angelinos de Los Ángeles. Con el batazo ante Wacha, se convirtió oficialmente en el ambidiestro más poderoso de una temporada en toda la historia de la MLB.

La conexión fue celebrada por un pequeño grupo de aficionados de Seattle que se encontraban detrás del dugout visitante, mientras que buena parte del público local también lo reconoció con aplausos.

Raleigh, apodado “Big Dumper”, no solo superó a Mantle, sino que ahora está a un jonrón de igualar el récord de la franquicia de los Mariners: los 56 que Ken Griffey Jr. consiguió en 1997 y repitió en 1998. Además, con 55 vuelacercas, se coloca a siete del récord de la Liga Americana que Aaron Judge fijó en 2022 con 62.

El receptor de 27 años también ha establecido otras marcas notables. Ya había dejado atrás el registro de Javy López para un jugador de su posición, que era de 43 cuadrangulares. Actualmente suma 44 jonrones como catcher esta temporada y 35 de ellos los ha conseguido bateando desde el lado izquierdo del plato.

Con semanas aún por jugarse en la campaña, Raleigh se mantiene como una de las historias más sorprendentes del 2025 en las Grandes Ligas, con la posibilidad de seguir rompiendo récords tanto en Seattle como en toda la liga.



