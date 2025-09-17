Ohtani no permite hit y batea su jonrón 50, pero Dodgers pierden

La inconsistente temporada 2025 de los Dodgers de Los Ángeles puede resumirse en el partido del martes: Shohei Ohtani no permitió hit ni carrera en los 5 innings que lanzó contra uno de los mejores equipos de las Ligas Mayores y además bateó su jonrón 50, pero los Dodgers de todos modos perdieron.

El venezolano Rafael Marchán bateó un jonrón de tres carreras en la novena entrada contra Blake Treinen para quebrar un empate y darles a los Phillies de Philadelphia un triunfo de 9-6 para asegurar la serie en Dodger Stadium luego que el bullpen de Los Ángeles arruinó la joya de Shohei Ohtani.

Ohtani ofreció otra exhibición asombrosa para sumar a su larga lista de proezas: primero dejó sin hit ni carrera a los potentes Phillies -que una noche antes ganaron 6-5 para celebrar el título de la División Este de la Liga Nacional– y más tarde, ya que los visitantes habían tomado la ventaja contra los pitchers relevistas de los Dodgers, conectó un bombazo de 430 pies para darle vida a su equipo y de paso llegar a los 50 en el año.

Shohei Ohtani conecta su jonron 50 de la temporada 2025 durante el octavo inning del partido contra los Phillies. Es el primer pelotero en tener años seguidos de 50 cuadrangulares desde 2002. Credit: Mark J. Terrill | AP

Temporadas seguidas de 50 jonrones para Ohtani

Con ese batazo, el japonés se convirtió en el primer cañonero en tener campañas consecutivas de 50 cuadrangulares desde que Alex Rodríguez lo hizo en 2001-02. Además, se convirtió en el primer pelotero en tener una campaña de 50 jonrones y 50 ponches.

Ohtani ponchó a 5 bateadores y dio 1 base por bolas, con 68 lanzamientos. Él dijo tras el partido que como pelotero le hubiera gustado seguir en la loma, pero que entiende los planes del manager y la directiva del club.

Shohei Ohtani (5.0 IP, 0 H, 5 K, BB, 68 P; 2-5, HR (50), RBI) talks with the media after the #Dodgers drop their 2nd straight to the Phillies, losing 9-6. pic.twitter.com/o0WZXFjmlT — SportsNet LA (@SportsNetLA) September 17, 2025

Dave Roberts explica por qué relevó a Ohtani

El derecho Ohtani aún no está para lanzar muchas entradas tras regresar de una larga rehabilitación del codo. Los Dodgers lo han ido llevando poco a poco, lanzando cada vez más por partido.

“Él es muy importante y si algo malo sucede, eso sería mi culpa”, explicó el manager Dave Roberts, quien además apuntó que si algo malo sucediera con el brazo de su mayor estrella, el equipo perdería a dos jugadores en uno (el pitcher y el bateador).

Desafortunadamente para los Dodgers, tras la gran apertura de Ohtani en el montículo, el bullpen permitió nueve anotaciones, la cuarta vez que eso ocurre en la temporada, una auténtica aberración. Seis de esas carreras vinieron en cuanto Ohtani fue sacado del montículo, pues los Phillies le dieron la voltereta a la pizarra en cuestión de pocos minutos contra el relevista Justin Wrobleski, quien recibió un doble de dos carreras a Bryce Harper y un jonrón de tres a Brandon Marsh.

Los Dodgers son el primer equipo desde 1906 en tener 5 innings o más sin hit ni carrera de su pitcher abridor y luego acumular 9 carreras o más en contra de su bullpen.

WE'RE MARCHÁN BACK OUT IN FRONT pic.twitter.com/y0YsUudrh5 — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 17, 2025

Un venezolano arruinó a los Dodgers en la novena

Ohtani, quien siguió en el partido como bateador designado, no se desanimó y cuando regresó a la caja de bateo en la octava se voló la barda para acercar a su equipo, que poco más tarde empató el marcador a 6 con un elevado de sacrificio de Alex Call.

Pero en la novena entrada, el normalmente confiable Treinen permitió que dos hombres se le embasaran y Marchán, un bateador de menos de .200 en la temporada, conectó por la esquina del jardín derecho. La pelota pegó sobre el filo de la puerta del bullpen y luego rebotó con el filo de la barda para irse hacia los aficionados.

Los Dodgers no aprovecharon que San Diego había perdido su juego del día y la diferencia entre ellos se mantiene en dos juegos para L.A.

