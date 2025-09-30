Los Angeles Angels buscan mánager para la temporada 2026

Los Angeles Angels deberán iniciar una nueva etapa en 2026. Según reportó Sam Blum de The Athletic, Ron Washington no continuará como mánager del equipo, y el interino Ray Montgomery tampoco estará en el banquillo la próxima temporada.

Washington, quien llegó a la organización en 2024, apenas pudo dirigir 80 partidos ese año antes de dar un paso al costado por problemas de salud. En ese lapso, los Angels registraron marca de 40-40. Luego, con Montgomery en el cargo, cerraron la campaña con 72-90 y quedaron fuera de la postemporada por undécima ocasión consecutiva.

Ron Washington and Ray Montgomery will not return as Angels managers next season, per @SamBlum3. pic.twitter.com/qNrbxtlwOC — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) September 30, 2025

El paso de Washington y el futuro del club

El veterano estratega, de amplia trayectoria en Grandes Ligas, reveló en septiembre de 2024 que se estaba recuperando de una cirugía a corazón abierto cuádruple. Aun así, reapareció para visitar a los jugadores y compartir tiempo con ellos.

“(Los doctores) me dijeron que a las ocho semanas podía empezar a hacer algo ligero, pero mi trabajo ligero fue ir a Texas y estar con el equipo”, explicó en ese momento. “Me siento muy bien, de verdad… No vine aquí a trabajar, vine para estar con mis muchachos y divertirme con ellos”.

Sin embargo, tras esa experiencia quedó claro que no regresaría al banquillo. Montgomery asumió de manera interina, pero la organización ya le comunicó que no seguirá en el cargo para 2026.

El futuro inmediato de la franquicia pasa por una búsqueda exhaustiva. El próximo mánager tendrá la responsabilidad de intentar revertir más de una década de frustraciones y darle un nuevo rumbo a la novena angelina.

En cuanto a la gerencia, Blum señaló que no existe información confirmada sobre la situación de Perry Minasian, actual gerente general. Lo que sí es evidente es que los Angels afrontarán un invierno de decisiones trascendentales, con la obligación de elegir un proyecto sólido que logre devolver competitividad a la franquicia en el exigente Oeste de la Liga Americana.



Sigue leyendo:

· Detroit Tigers y Cleveland Guardians aseguraron boleto a playoffs de MLB

· Dodgers vs. Reds: ¿Cuál es el historial en playoffs entre ambos equipos?

· MLB anuncia nueva tecnología para la zona de strike para temporada 2026