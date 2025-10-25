Cristiano Ronaldo suma nuevo gol y llega a los 950 en su carrera

El astro portugués Cristiano Ronaldo sigue agrandando su leyenda. El delantero del Al Nassr llegó a los 950 goles oficiales en su carrera tras anotar en la victoria de su equipo ante el Hazem, por la sexta jornada de la Liga de Arabia Saudí.

El exjugador del Real Madrid, de 40 años, convirtió el tanto en el minuto 88, luego de un veloz contraataque conducido por Wesley, quien lo asistió por la banda derecha. Con un toque de primera, el portugués envió el balón al fondo de la red y selló el triunfo de su equipo.

Hasta ahora, el capitán de la selección portuguesa suma 5 goles con el Sporting de Lisboa, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus y 106 con el Al Nassr. A esa cifra se agregan los 143 tantos con la selección nacional, completando un total de 950 anotaciones.

El conjunto dirigido por Jorge Jesus continúa invicto en la liga, con seis victorias en seis partidos. Además del tanto de Ronaldo, el también portugués Joao Félix abrió el marcador con un gol de cabeza tras un centro de Ayam Yahya.

La barrera de los 1000 goles: un hito histórico al alcance

Con esta nueva marca, Cristiano Ronaldo se acerca a un registro que solo algunas leyendas han rozado. Oficialmente, ningún futbolista ha alcanzado los 1,000 goles reconocidos por la FIFA. Sin embargo, en los recuentos no oficiales, dos nombres aparecen con frecuencia: Pelé y Arthur Friedenreich, ambos brasileños.

Pelé figura en el Libro Guinness de los Récords con 1.279 goles, aunque esa cifra incluye anotaciones en amistosos y partidos juveniles. Friedenreich, por su parte, habría marcado 1.329 entre 1909 y 1935, pero no existen documentos válidos que respalden ese total, por lo que no es reconocido oficialmente.

Teniendo en cuenta solo los registros oficiales, Cristiano Ronaldo es el primer jugador en llegar a los 950 goles y el principal candidato a inaugurar el exclusivo club de los 1000.

Su histórico rival, Lionel Messi, continúa a la caza: actualmente se encuentra a 109 goles de alcanzar las cuatro cifras. Aun así, el portugués mantiene una ventaja de 58 tantos sobre el argentino y conserva viva la posibilidad de romper una marca que podría permanecer inalcanzable por décadas.



