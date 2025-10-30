El “Chofis” López tendría una nueva oportunida en el fútbol árabe

Javier Eduardo López no ha podido asentarse nuevamente en el fútbol profesional. El “Chofis” fue desvinculado de los Tuzos del Pachuca y su futuro quedó a la deriva. Como jugador libre, el futbolista mexicano ha generado interés en el balompié de Arabia Saudita.

Hace unos días los Tuzos del Pachuca expresaron en un comunicado la desvinculación de su futbolista de 31 años. El club no entró en detalles de los motivos. La separación de las partes fue de “mutuo acuerdo”.

“El Club de Fútbol Pachuca informa que, de mutuo acuerdo, Javier Eduardo López deja de ser jugador de nuestra institución a partir de hoy. El Club de Fútbol Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su estancia en el equipo”, escribió el club en un comunicado.

OFICIAL.



Eduardo 'Chofis' López rescindió contrato con CF Pachuca.



➡️ 72 partidos

⚽️ 11 goles

🅰️ 11 asistencias pic.twitter.com/8dgy4MGqLl — Draft Liga MX (@DraftFutMX) October 23, 2025

Arabia Saudita levanta la mano

Según informaciones de Mediotiempo, Javier Eduardo López ya tendría una nueva opción para mantenerse activo. El portal señala que desde Arabia Saudita se interesaron en sus servicios.

“Luego de que los Tuzos anunciaron que el vínculo con la “Chofis” se culmina por común acuerdo, fuentes confirmaron a mediotiempo que se revivieron intereses de un equipo de Arabia Saudita, mismo que todavía no se puede revelar”, explica el reporte.

La información resalta que este club árabe estaba interesado en el “Chofis” desde el mercado de traspasos de verano. Sin embargo, el club tomó la decisión de hacerse con los servicios de otro jugador. Ahora, los árabes volverían a la carga, pero ahora con el aditivo de que López es un jugador agente libre.

Temporadas bajas del “Chofis”

En las últimas temporadas en la Liga MX, los números de Javier Eduardo López fueron bastante discretos. El “Chofis” jugó 88 partidos en los que pudo anotar 14 goles y conceder 11 asistencias.

El caso de "Chofis" López es uno de esos que simplemente no se pueden entender, por más que uno le busque. Javier Eduardo tenía todo para romperla en grande, pero simplemente ¡no quiso!https://t.co/UljR7jS4Z2 pic.twitter.com/WKrLawHvq0 — San Cadilla (@SanCadilla) October 24, 2025

En el Apertura 2025, el “Chofis” solo participó en cuatro partidos con los Tuzos del Pachuca. El exjugador de las Chivas de Guadalajara no aportó ni goles ni asistencias en 78 minutos dentro del campo.

