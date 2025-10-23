Pachuca le cierra la puerta a la “Chofis” López y su carrera se extingue

Lo que pudo ser una carrera brillante, llena de éxitos acorde a ese extraño talento que tiene en su estilo de juego, Javier Eduardo López, más conocido como la “Chofis” al parecer le puso el último clavo a la única puerta que le quedaba en la Liga MX al confirmar el Pachuca su salida oficial.

Lo anterior se dio a conocer por la organización de los Tuzos a través de un comunicado oficial en donde detalla que la relación laboral con el jugador ha llegado a su fin, deseándole los mayores éxitos en futuros retos deportivos, con lo cual se cierra otro capítulo y quizá el último en la trayectoria de este incomprendido jugador.

📋 | Comunicado Oficial: 'Chofis' López. pic.twitter.com/0MF0hPo3Le — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 23, 2025

López después de encontrar con Guillermo Almada la motivación y apoyo necesarios, reactivó su carrera para ayudar a que el Pachuca pudiera luchar por cosas importantes como el título de la Liga MX, pero al salir el estratega uruguayo, las cosas fueron de mal en peor al grado de que desde hace cuatro jornadas no fue tomado en cuenta por el técnico Jaime Lozano, apresurando con esto la decisión a la que llegó este jugador.

Durante la estancia del técnico uruguayo, ayudó a ganar una Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf, pero dos años después el mismo entrenador anunció su salida por “temas particulares”, dejando en suspenso los detalles de su despido, después de que hace tres años fue traspasado a los Tuzos procedente de las Chivas.

Una carrera llena de claros y oscuros

Cabría señalar que Javier Eduardo López surgió en la cantera de las Chivas bajo el mando del argentino Matías Almeyda, donde pudo ayudar a conseguir cuatro títulos, uno de Liga en el Clausura 2017, dos de Copa MX y una Supercopa MX, antes de coronarse con el Pachuca en el Apertura 2022 al golear a los Diablos Rojos del Toluca.

Pero su carrera estuvo llena de indisciplinas que motivaron su salida rumbo a la Major League Soccer (MLS) en 2020 con el San Jose Earthquakes de la MLS, donde las lesiones limitaron su rendimiento y poco a poco fueron haciéndolo un jugador improductivo en la franquicia norteamericana.

¡ADIÓS A LA CHOFIS LÓPEZ! 😳



Así se despidió Pachuca del futbolista 👇https://t.co/FRVBlE6f52 pic.twitter.com/Rg7XwuEIPx — Futbol Picante (@futpicante) October 23, 2025

En lo personal, su carrera ha estado marcada por altibajos y varias indisciplinas que opacaron siempre sus momentos de éxito, al grado de que los equipos que estaban interesados en sus servicios pusieron como condición que se respetara el reglamento de disciplina.

Sus escándalos

Javier Eduardo López fue un jugador que siempre se sintió incomprendido y desde sus inicios con Matías Almeyda empezó a dar muestras de indisciplina cuando, en junio de 2018, se suscitó un problema de un video en donde aparece en una alberca rodeado de hombres y mujeres con poca ropa en un festejo privado, pero que se pudo conocer a través de estos testimoniales gráficos.

Después, en medio de la crisis de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020, en donde se prohibía asistir a lugares concurridos, se pudo conocer a través de un video que publicó su pareja, asistiendo a un festejo, donde desoyó todas las recomendaciones que les hizo la directiva como recomendaciones sanitarias.

Para colmo de males, la Chofis López en lugar de asumir una actitud más reservada, permitió que en noviembre de 2020 se viera inmiscuido en un escándalo de delito sexual donde estuvieron involucrados Dieter Villalpando, Juan José “Gallito” Vázquez y Alexis Peña, que derivó en su separación y salida del plantel tapatío.

¡¡¡SE VA!!! 🚨🫵🏻



Pachuca informó que, de mutuo acuerdo, la Chofis López dejó de ser futbolista de los Tuzos a partir de hoy. ❌



🗣️ “El Club de Futbol Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su… pic.twitter.com/KEJ62W4hrI — MedioTiempo (@mediotiempo) October 23, 2025

No obstante el peso de estos sucesos, Pachuca decidió darle otra oportunidad en la Liga MX al ficharlo en julio de 2022 y a partir de ese momento vivir una historia de estira y afloja con el jugador por su proclividad a subir de peso, hasta que este 23 de octubre de 2025 terminaron acabando con la relación laboral entre ambas partes.

Seguir leyendo:

– Pachuca da de baja a “Chofis” López por temas extracancha, asegura su DT

– Javier ‘Chofis’ López estaría de regreso tras su lesión para jugar el Repechaje con Pachuca ante Santos

– Chofis López le mandó un recado a las Chivas de Guadalajara previo al duelo con sus excompañeros





