Chofis López le mandó un recado a las Chivas de Guadalajara previo al duelo con sus excompañeros

¡EL MEJOR VOLANTE OFENSIVO DEL MOMENTO! 🔵😎



Pero que nivel de Javier "La Chofis" López:

⚽️ GOL vs León

⚽️ GOL vs Necaxa

➖️ vs Juárez

⚽️ GOL vs Tigres

⚽️ GOL vs Puebla



🔥 GOL en 4 de 5 jornadas y es el goleador de Tuzos en el torneo.



ALMADA LO REVIVIÓ. pic.twitter.com/HCz3hLFrHC