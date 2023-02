Luis Chávez atacó al fútbol mexicano e inició una nueva comparación con la MLS

En medio del fracaso deportivo de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, Luis Chávez demostró algunas pinceladas de su calidad. El futbolista del Pachuca fue uno de los puntos más altos en la plantilla de El Tri. Pero esto no le permitió salir a Europa. El joven jugador de los Tuzos culpa a la Liga MX del desarrollo de los aztecas en el balompié europeo.

Dentro de los 🔟 candidatos al gol del mundial se encuentra el de Luis Chávez. 🇲🇽🔝🚀 #PorLasQueMueres ⚽️ pic.twitter.com/Y7f24IWGQF — #PorLasQueMueres⚽️ (@Salcedo_Hugo) December 22, 2022

Luis Chávez estuvo en el radar de varios equipos de Europa en el mercado de traspasos. Pero el joven mediocampista no pudo concretar ninguna de sus salidas y terminó quedándose en el balompié azteca. Luego de varias semanas, Chávez dio pistas de sus obstáculos a la hora de irse al Viejo Continente.

“Vemos a la MLS que casi regala a sus jugadores a Europa con tal de que tengan más protagonismo en su selección. Los ves ahora y te das cuenta que casi todos en su selección son jugadores en Europa, creo que podríamos copiarles un poco eso, dejando de lado algo del negocio“, indicó el mexicano en una entrevista con Fox Sports.

El dinero “amarra” a los mexicanos en su país

El balompié azteca conserva un gran nivel por la calidad de jugadores que tiene. La Liga MX puede retener a sus futbolistas gracias a las altas cifras de dinero que logran pagarle a sus jugadores. A pesar de que Luis Chávez gana mucho más dinero en México que en Europa, el jugador del Pachuca admitió que su objetivo sigue siendo el Viejo Continente.

“Los mexicanos no se quieren mover de aquí porque te ofrecen mucho dinero, con esos contratos resuelves tu vida. Yo ya sabía qué decisión iba a tomar y no es porque sea Rayados, Chivas o el que sea. Económicamente me iría mejor (en Liga MX), pero no estoy priorizando eso, busco algo futbolístico que me acerque a la Selección y al fútbol europeo, por eso preferí quedarme en Pachuca”, concluyó. Luis Chávez con otro gol de tiro libre en su carrera, hoy para poner a Pachuca arriba en el marcador frente a Puebla, al minuto 6' 🔥🇲🇽🔥 El disparo tuvo un valor xG de 0.08 pic.twitter.com/bnTPfxwamF— xGoalsMX  (@xGoalsMX) January 10, 2023

