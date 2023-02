Jhonathan Lazcano: el estratega aclaró públicamente el polémico empujón a la jugadora de Pumas Femenil

En las últimas horas ha generado mucho revuelo una polémica acción en la Liga MX Femenil. Jhonathan Lazcano, entrenador de Pumas, ha estado en el blanco de las críticas por empujar a Natalia Macías, una de sus jugadoras. El video ha circulado por las redes sociales y ha generado múltiples opiniones al respecto. El estratega rápidamente ofreció unas declaraciones para argumentar su acción.

En una entrevista con TUDN Lazcano aseguró que estas acciones son típicas dentro del fútbol. El joven estratega no ve “anormal” está situación con la delantera de su equipo. Jhonathan Lazcano reconoció que es una persona eufórica.

El técnico de Pumas Femenil Jhonatan Lazcano avienta a la jugadora de 19 años

Natalia Macías al salir molesta del terreno de juego por salir de cambio. pic.twitter.com/F14jwTZlK5 — :.:.:.:FAFHOO:.:.:.: (@Fafhoo) February 6, 2023

“Me sorprendió porque va afuera del contexto, iba a la motivación, soy eufórico y sorprende que de algo que va de afuera de la malicia, simple y puro como se siente, que se lleve a este contexto malinformado (…) Son cosas de fútbol que solo los que están en la cancha, los que jugaron, entienden la adrenalina de querer seguir jugando y ese momento donde sacas ese coraje. Son cosas de fútbol y nada más que fútbol”, explicó.

Natalia toma su porcentaje de culpa

La otra parte de esta historia también tuvo sus consideraciones. Natalia Macías considera que no tuvo una buena actitud ante la decisión de cambio de su entrenador. Los usurarios en las redes sociales le achicaban a la delantera su “berrinche” hecho al salir del campo. Natalia reconoce que tuvo una mala actitud.

“Yo reconozco el error, después del partido me acerqué con Jonny, en cuanto me senté en la banca rebuzné, se me botó la canica. Terminó el partido y me acerco, acepto mi error, lo reconozco y hablamos. Ahí están los valores de Pumas, en reconocer, aceptar el error y seguir adelante”, sentenció. 🗣️@nataliamaciasv de @PumasMXFemenil: "Cosas del futbol y nada más"



🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/xNjjACN9Jq— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 8, 2023

También te puede interesar:

· El empujón del entrenador de Pumas Femenil sobre la jugadora Natalia Macías que causa revuelo en las redes sociales

· “Te veo y te aviento el coche, me vale si eres mujer”: la amenaza de muerte que recibió una jugadora del fútbol mexicano

· Aficionados de Chivas de Guadalajara hicieron llorar a Norma Palafox luego de que la jugadora lanzara una risa sarcástica a las gradas