Aficionados de Chivas de Guadalajara hicieron llorar a Norma Palafox luego de que la jugadora lanzara una risa sarcástica a las gradas 

El fútbol femenino en México genera cada vez más atención por parte de los aficionados. Chivas de Guadalajara se impuso en la gran final del torneo femenil al derrotar en el global 4-3 al Pachuca. Sin embargo, el título del “Rebaño Sagrado” estuvo en peligro y Norma Palafox se regodeaba del título que ya lo veía en sus manos.

Un penal a favor del Pachuca pudo cambiar la historia de la Liga MX femenil. Al momento de que se pitó la infracción, Norma Palafox se volteó a ver a los aficionados locales y les lanzó una risa de satisfacción al ver que el trofeo estaba en las manos de su nuevo club. Sin embargo, la guardameta Blanca Félix detuvo el penal y la felicidad de la ex Chivas se convirtió en desazón.

Luego de la reacción de Palafox, los aficionados comenzaron a gritarle desde las gradas: “No vas a jugar”. La ex futbolista de Chivas de Guadalajara no entró al campo de juego y con la derrota ya consumada, la frustración se hizo notar en la popular jugadora del Pachuca. Norma comenzó a llorar desconsoladamente en medio de la celebración del título del “Rebaño Sagrado”.

Norma Palafox se va con sequía

El paso de Palafox por el Pachuca no ha sido para nada grato. La ex jugadora de Chivas de Guadalajara solo ha estado sobre el campo de juego durante 400 minutos y no ha podido convertir un gol. Desde el 5 de noviembre de 2020, Norma Palafox no mueve las redes en su registros personales. Que toma, cuando la fama se te sube terminas así.@NormaPalafox13 ay Teresa pic.twitter.com/lQXnbZnlom— Fabián romañoli▫️ (@chabelojoto1) May 24, 2022

