La ex futbolista de Chivas de Guadalajara Norma Palafox y su denuncia a los acosos verbales en la Liga MX femenil

El fútbol femenino ha ganado una gran relevancia en México. No es extraño ver una gran cantidad de aficionados en los estadios de la Liga MX femenil. Sin duda alguna es algo productivo dentro del fútbol azteca, pero aún hay cosas qué corregir. La ex futbolista de Chivas de Guadalajara, Norma Palafox criticó el acoso verbal que padece durante los partidos del fútbol mexicano.

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedes ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos”, explicó Palafox en una entrevista al diario AS, recopilada por Olé.

Sin embargo, esta condición ha trascendido hasta las redes sociales. Solo basta con colocar en el buscador el nombre de la futbolista y se podrán apreciar una gran cantidad de fotografías de otra índole o con otras intenciones que no van ligadas al tema deportivo. Pero Norma Palafox aseguró que no dará su brazo a torcer.

#NormaPalafox #chivas #chivasfemenil

Norma Palafox se va de chivas 🙁

Para seguir proyectos personales

pic.twitter.com/ENDLIQ5HbN — kDanky1 (@kDanky1) December 17, 2020

“Yo sé en lo que estoy. Lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda. Lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, sentenció.

Finalmente, Norma Palafox incentivó a quienes asisten a los estadios para realizar algún tipo de gesto indeseable o que esté relacionado con el acoso sexual, abstenerse de ello y comenzar a respetar a las futbolistas que forman parte de la Liga MX femenil.

"No somos un objeto, no somos nada más un cuerpo, también tenemos sentimientos, también pensamos y también somos seres humanos. Solo les pido de todo corazón que respeten", concluyó.

