Chivas de Guadalajara y un fichaje inesperado: el “Rebaño Sagrado” toca la puerta de Pumas de la UANL para reforzarse y ganar la Liga MX

Chivas de Guadalajara comienza a estructurar su plantilla para afrontar el torneo Apertura 2022. El “Rebaño Sagrado” fue eliminado en los cuartos de final de la Liga MX y este es un resultado que no debe repetirse. Con el objetivo de llegar más lejos en el fútbol mexicano, las Chivas ya están planteando grandes fichajes y el primero de ellos es uno de los mejores defensores del torneo: Alan Mozo podría llegar a Guadalajara.

No está de más recordar que Chivas de Guadalajara aún no tiene a un entrenador designado para la próxima campaña. A pesar de eso, los fichajes están recayendo sobre los gustos de la directiva. Según informaciones de Mediotiempo, Alan Mozo es del agrado de Ricardo Peláez y este sería un plus para su llegada al equipo.

Sin embargo, esta transacción iría mucho más allá de un simple interés. El reporte asegura que ya ha habido contactos de la directiva de Chivas con Pumas de la UNAM e incluso con el representante de Alan Mozo para poder negociar por el joven lateral de 25 años de edad.

Los obstáculos para la llegada de Alan Mozo

A pesar del interés de Chivas, el camino para la llegada del lateral no es sencillo. El principal obstáculo es el contrato del futbolista. Mozo tiene un vínculo con Pumas de la UNAM hasta junio de 2023, por lo que el “Rebaño Sagrado” deberá pagar por su ficha si en realidad desea adquirirlo. El valor de Alan Mozo ronda los $4.3 millones de dólares.

Un lateral de selección mexicana

A pesar de que Alan Mozo no es tomado en cuenta por El Tri, su nivel es suficiente como para pensar en un llamado. El futbolista de Pumas de la UNAM es catalogado como uno de los mejores laterales de la Liga MX, torneo e el que ha disputado 159 partidos con 25 asistencias en su bolsillo. View this post on Instagram A post shared by Alan Mozo (@alan_mozo)

