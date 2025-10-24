Bruno Fernandes espera al Mundial 2026 para decidir su continuidad en el Manchester United

Bruno Fernandes ha decidido postergar una de las decisiones más importantes de su carrera. El mediocampista y capitán del Manchester United, que este sábado alcanzará los 300 partidos con el club frente al Brighton, aseguró que no tomará una resolución sobre su futuro hasta después del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El portugués, de 31 años, mantiene contrato con los ‘Red Devils’ hasta 2027, con opción a una temporada adicional. Sin embargo, su continuidad no está garantizada. En una entrevista con la cadena británica BBC, Fernandes habló con franqueza sobre su situación: “Como siempre he dicho, me siento bien aquí y quiero conseguir mis sueños aquí”.

Pese a sus palabras, el propio jugador admitió que no existe ningún acuerdo formal con el club sobre una renovación o salida. “No puedo hablar por el club y he leído a gente decir que tengo un acuerdo con el club para el año que viene, pero si el club ha llegado a ese acuerdo no lo ha hecho conmigo. Yo no he hablado con nadie”.

Rumores, cláusulas y tentaciones desde Arabia Saudí

Bruno Fernandes también aclaró que no permitirá negociaciones hasta después de la próxima máxima cita de la FIFA. “Mi agente sabe cómo trabajo. Si quiere hablar conmigo, será después de la Copa del Mundo. Hasta entonces, no hablo con nadie”, sentenció.

El contrato del portugués incluye una cláusula de salida de 65 millones de euros para clubes fuera de la Premier League. Esa condición ha despertado el interés de equipos árabes, como el Al Hilal, que ya el pasado verano le presentó una propuesta económica importante. Sin embargo, Fernandes optó por quedarse en Manchester con el objetivo de ayudar al equipo a superar una de sus peores temporadas en décadas, tras finalizar en el decimoquinto puesto y quedar fuera de toda competición europea.

Posible enfrentamiento contra México en el Azteca

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, el portugués podría visitar México antes del Mundial. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó que la selección de Portugal enfrentará al Tri el 28 de marzo, en la reapertura del Estadio Azteca.

“Sabemos que Portugal está terminando su clasificación, faltan detalles técnicos, pero sí. Ya está todo casi cerrado para que sea Portugal para la reapertura del Estadio Azteca”, declaró Arriola, quien además adelantó que Cristiano Ronaldo formará parte del encuentro “si está en condiciones físicas”.

El funcionario también explicó que el seleccionador Javier “el Vasco” Aguirre prepara partidos de alto nivel y en condiciones adversas antes del torneo. México viene de perder 0-4 ante Colombia y empatar 1-1 con Ecuador, resultados que generaron críticas, pero Arriola defendió al cuerpo técnico: “En primera conclusión, digo que hay un grupo. En segunda, existe un plan. Y en tercera, hay un líder que se llama Javier Aguirre”.

Los próximos duelos de preparación del Tri serán ante Uruguay el 15 de noviembre y Paraguay el 18. El Mundial 2026 arrancará oficialmente el 11 de junio en el renovado Estadio Azteca.



