Santiago Giménez espera estar de regreso con el AC Milan en un mes

Santiago Giménez, delantero del AC Milan y de la selección de México, le pone buena cara al mal tiempo al asegurar que en un mes a más tardar estará de regreso en la alineación del cuadro rossonero después del proceso quirúrgico al que fue sometido en el pasado mes de diciembre.

Giménez dijo lo anterior en una entrevista realizada en ESPN desde su residencia en Milan y donde dijo que esperar jugar en unas cuentas semanas después de que el dolor ha disminuido por completo en su tobillo y que no lo dejaba rendir al cien por ciento en el ataque del Milan y de la selección azteca.

“Ha sido difícil porque hubo semanas en las que jugaba con dolor. La lesión empeoraba cada vez más. Necesitaba parar, pero ahora solo quiero centrarme en el presente y el futuro, y no en el pasado. Estoy motivado porque me estoy recuperando bien y espero poder volver a jugar en unas semanas”, comento el llamado Bebote.

Santiago también tocó el tema sobre la dura decisión que tuvo que tomar respecto a seguir con el AC Milan y el Mundial con México con la misma lesión u operarse sabiendo los riesgos que existen de perderse toda la actividad mundialista, pero al final fue la mejor decisión.

“Era una temporada importante con el Milan y luego venía el Mundial, así que fue una decisión difícil. Pero al final, ahora que ha pasado un mes desde la operación, puedo decir que fue la mejor decisión”, dijo.

Giménez ha pasado momentos complicados en el cuadro italiano, porque además de la prensa, la presión de los aficionados ha sido constante al asegurar que se equivocaron en ficharlo proveniente del Feyenoord, donde se hizo fama de goleador, pero donde le ha costado mucho trabajo responder con goles.

La rivalidad con su compañero Pulisic

Santiago Giménez también aprovechó la entrevista para tocar el tema de su relación con su compañero en el AC Milan, el norteamericano Christian Pulisic, que paradógicamente es su rival más directo por competir las selecciones de México y la de las barras y las estrellas en todo momento.

GRAN AMISTAD 🫂🇲🇽🇺🇸



Santiago Giménez habla acerca de su amistad con Christian Pulisic, que ha construido un vínculo especial dentro y fuera de la cancha.



✍🏻 @diarioas pic.twitter.com/pb149KTycy — CRACKS MX (@mx_cracks) January 27, 2026

“Siempre hablamos de esto en el vestuario. Nos gastan bromas o nos preguntan: “¿Quién es mejor, Estados Unidos o México?”. Yo digo México, Pulisic dice Estados Unidos y se arma una discusión en el vestuario, ¡pero todo con cariño al final!

“Si jugamos un partido entre selecciones, somos enemigos, somos rivales. Pero en el vestuario, es uno de mis mejores amigos. Siempre estamos juntos, y espero que, si no juega contra México, le vaya bien. Pero si juega contra México, ¡por supuesto que si tengo que “matarlo”, lo haré!”, concluyó.

“Con Raúl Jiménez, generamos algo junto a los rivales”

Santiago Giménez también habló de que ha hecho una buena dupla con Raúl Jiménez en el ataque de la selección de México y estableció que: “Creo que generamos algo en los rivales jugando juntos, es un gran amigo, a veces nos comunicamos por WhatsApp y en la selección he conocido más cosas de él”, finalizó.

Sigue leyendo:

– Santiago Giménez reconoció que fue un factor emocional lo que lo llevó a elegir a México antes que a Argentina

– Luka Modrić augura un gran futuro a Santiago Giménez

– Santiago Giménez quiere conquistar el Mundial 2026 con México





