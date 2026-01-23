Luka Modrić augura un gran futuro a Santiago Giménez

Luka Modrić, una de las figuras internacionales y actual compañero del delantero mexicano Santiago Giménez en el AC Milan, tuvo elogios y palabras de aliento para el actual artillero de los rossoneri que se encuentra convaleciendo de una lesión y quien dijo que el azteca tiene un gran futuro

Modric vertió sus conceptos en una reciente entrevista que le realizó el canal deportivo ESPN, previo a charlar con el propio Giménez, que actualmente se encuentra convaleciendo de un procedimiento quirúrgico en un tobillo y que ha tenido muchos problemas para adaptarse al calcio italiano.

El mediocampista y exlíder moral de la selección de Croacia, dijo en la charla con el canal de deportes de Estados Unidos en su filial en México que Giménez tiene grandes condiciones y se mostró dispuesto a ayudar en su crecimiento futbolístico para que pueda demostrar sus condiciones.

En el contexto de las palabras de Modric, fue el propio reportero de la cadena estadounidense que le hizo referencia a Santiago Giménez de los conceptos de su compañero croata en el cuadro milanista: “Te voy a contar algo que no lo sabes. Hace ratito, estaba sentado en la sala y llegó Luka Modrić, le dije ‘oye, vengo a hacer una entrevista con Santi’ (…) ¿cómo ves a Santi?

Entonces él quería venir a la entrevista en el tema de hablar de ti. Porque él sabe lo importante que es una entrevista de cada jugador, me dijo: ‘ese chico tiene un gran futuro'”, insistió el entrevistador al llamado “Bebote”.

Inclusive le reafirmó que Modric también había comentado: “Me dice: ‘lástima por el tema de la lesión ahora, pero tiene un gran futuro'”, ahondando en todos los conceptos de Luka sobre Santiago, tratando de darle ánimos para que pueda recuperarse lo más pronto posible y pueda demostrar todo su potencial.

Giménez recordó anécdota con Modric

Enterado de todos los conceptos de Luka Modrić sobre su persona, el propio Santiago confesó que se lleva “muy bien” con el croata y expuso que: “es mi vecino, y muchas veces hemos compartido varios momentos juntos muy lindos, a pesar del poco tiempo que llevamos. Porque habla español y es difícil encontrar a alguien aquí que hable español, además porque vive aquí al lado mío”.

“La otra vez vino a mi casa, me tocó la puerta, y me pidió camilla de masaje porque vino su fisioterapeuta y todo. Y él sabía que yo tenía la camilla. Cuando vino a pedírmela, yo estaba con toda mi familia. Y le pidieron una foto, se quedó hablando con todos, un tipazo, la verdad”, concluyó el exdelantero del Cruz Azul y del Feyenoord de Países Bajos.

