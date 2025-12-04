Luka Modric admite que quería retirarse en el Real Madrid

Luka Modric, una de las mayores leyendas en la historia del Real Madrid, reconoció en una entrevista exclusiva que su sueño siempre fue retirarse vestido de blanco.

El croata, ahora jugador del AC Milan, confesó que dejar el Santiago Bernabéu no estuvo en sus planes iniciales, aunque considera que su nueva etapa en Italia es “la situación más ideal que podría ocurrir”.

“Mi deseo más sincero fue retirarme en Madrid”

Modric, quien disputó 13 temporadas con el Real Madrid y conquistó 28 títulos, siendo el futbolista más laureado en la historia del club, habló desde el corazón en el programa “El (Des)Éxito de los Campeones”, conducido por su exentrenador Slaven Bilić.

“Siempre lo he dicho… Mi deseo más sincero fue retirarme en Madrid. Pero todo tiene un principio y un fin. A veces no pasa lo que querías”.

🚨 Luka Modrić: "My wish was to retire at Madrid. But, simply put, everything has a beginning and an end. Sometimes things don't turn out the way you want."



"That said, the love from the fans, from the club, from everyone connected to Madrid is something that lasts forever." pic.twitter.com/AX4LnmV9f6 — Madrid Universal (@MadridUniversal) December 4, 2025

“A pesar de que no se haya cumplido este deseo mío, logré lo que nunca pensé que iba a lograr”.

Modric también se mostró profundamente emocionado al hablar de su adiós al Santiago Bernabéu:

“Cuando veo la despedida que he tenido, no lo esperaba ni en los sueños más locos. Todo era ideal, muy emotivo… Este amor de los hinchas y del club es algo que queda para siempre”.

El mediocampista aseguró que siempre ha sido una persona emotiva, aunque no lo demuestre fácilmente, pero sus últimos días en Madrid estuvieron cargados de sentimientos:

“Estos últimos días fueron muy emotivos para mí. No tengo palabras para agradecer a los hinchas y a toda la gente del club”.

Modric no se arrepiente de haber llegado al Milan

A sus 40 años, Modric afirma que no guarda ningún arrepentimiento por su salida y está feliz con su llegada al AC Milan.

“Después del Real Madrid, vayas donde vayas, es un escalón hacia abajo. Eso es indudable. Pero he venido a un club cuya historia está muy cerca del Real Madrid. Para mí es la situación más ideal que podría ocurrir”.

El croata también recordó su admiración por el fútbol italiano desde niño y confesó que el Milan era su equipo favorito en la Serie A.

