México en el lugar 13 entre los candidatos al título del Mundial 2026

La selección de México aparece en el escalón número 13 de los equipos con probabilidades de coronarse campeón en el próximo Mundial 2026, en donde España es el gran favorito, mientras que los Estados Unidos se ubica en el sitio 18 y Canadá partirá en el escalón 23 de la justa mundialista.

En vísperas del sorteo mundialista que se realizará este viernes en la ciudad de Washington DC, capital de los Estados Unidos, la supercomputadora Opta reveló estas estimaciones en donde después de los españoles se ubican Francia, Inglaterra, Argentina y Alemania, entre los cinco primeros favoritos para coronarse en el certamen universal que por primera ocasión en su historia se realizará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá.

Dentro de estos análisis que por todos lados se realiza, sin duda el planteamiento de esta supercomputadora resulta interesante, pues contempla todas las variables que pudieran existir para determinar una estimación más apegada a la realidad.

Opta en sus resultados finales le otorga a México un 1.3 por ciento de opciones de pelear por el título, sobre todo por su participación constante en las justas mundialistas, en donde a partir de 1950 solo ha faltado a Alemania 1974 al ser eliminada por Haití en el Premundial de Concacaf en 1973.

Así como en España 1982, donde Honduras y El Salvador relegaron a México hasta el tercer lugar del premundial de Tegucigalpa en 1981 y acudieron a tierras españolas para participar en la competencia mundialista.

México arriba a esta competencia en una extraña mezcla de historia, tradición, pero sobre todo demasiada presión de unos aficionados que se ilusionan antes de tiempo debido al gran aparato publicitario y de promoción que toda al representativo dirigido por el experimentado Javier “Vasco” Aguirre.

El llamado Tricolor disputará su edición 18 en la historia de las justas mundialistas y en donde su participación nunca ha llegado a las semifinales, siendo sus mejores participaciones en 1970 y 1986 al disputar la fase de cuartos de final.

El representativo mexicano suma 60 partidos sin haber logrado coronarse, demostrando gran constancia, pero al mismo también una deuda con una de las aficiones más entusiastas y comprometidas del contexto internacional que una y otra vez han tenido que quedarse con las manos vacías.

México no aparece entre los primeros diez

La selección de México aparece en el escaño número trece en un panorama que es dominado por los seleccionados europeos y donde España luce como la máxima favorita: con un 17% de probabilidades, en donde la Furia Roja domina las estimaciones de Opta rumbo al 2026.

Los españoles son escoltados por Francia (14.1%) e Inglaterra (11.8%), en donde aparece en un podio con equipos del Viejo Continente, seguidos por el actual campeón del mundo, Argentina y después la siempre competitiva Alemania, que busca reverdecer lauros en 2026 en donde aparece con un 7.1 por ciento.

Después aparecen Portugal (6.6%) y Brasil (5.6%), mientras que México está detrás de selecciones como Colombia, Uruguay y Ecuador, esta última víctima de los mexicanos en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, apareciendo dentro de los primeros 20 con opciones de coronarse al igual que los Estados Unidos en el sitio 18.

