Cómo el técnico Gabriel Milito y el portero Raúl “Tala” Rangel rescataron la victoria de Chivas

El técnico Gabriel Milito y el portero Raúl “Tala” Rangel se combinaron para rescatar lo que hasta el minuto 87 parecía una victoria de Chivas y que, en un abrir y cerrar de ojos, el Monterrey estuvo a punto de arrebatársela a no ser por la participación del estratega y del guardameta para imponerse 2-3.

Porque después de que el Guadalajara caminó con relativa tranquilidad a un triunfo hasta cierto punto lógico con una ventaja de tres goles con las anotaciones de Armando “Hormiga” González, José Castillo y Bryan González, de pronto, a partir del minuto 87, las cosas se les complicaron al grado de que los Rayados se acercaron a un solo gol con las anotaciones de Uros Durdevic y Ricardo Chávez, para que se diera paso al penal por mano de Bryan González.

¡No te lo puedo creer, Rayados tenía el empate! En el último minuto les marcan penal pero el Tala se viste de héroe y se lo ataja a Uroš Đurđević 😳😳🤯#SabadoFutbolero pic.twitter.com/ENCqm0EamE — TUDN USA (@TUDNUSA) March 22, 2026

Justo ahí apareció la figura del estratega argentino de las Chivas, Gabriel Milito, para llamar al portero Raúl “Tala” Rangel y darle consejos al oído antes de encarar al ejecutor, el serbio Durdevic quien tenía todo el escenario para convertirse en el caudillo de los Rayados, pero al final el héroe fue el portero del Guadalajara.

Pero la asesoría de Milito de pronto pareció funcionar a la perfección porque el portero del “Rebaño Sagrado” Raúl Rangel, se lanzó justo al lado donde el delantero serbio de los regiomontanos mandó su disparo y el guardameta inclusive dio la impresión de que sabía que ahí iba a ser el disparo, pues solo se recostó y encontró el esférico en las manos.

¡Goooool de las Chivas! José Castillo saca un riflazo para vencer al Mochis y poner el segundo 👏🤩#SabadoFutbolero pic.twitter.com/yf9tXWCElI — TUDN USA (@TUDNUSA) March 22, 2026

Al detener el disparo, el árbitro Víctor Alfonso Cáceres dio por terminado el juego y la imagen de Milito se engrandeció por la forma como respaldó a su guardameta y al final, todo les salió a pedir de boca para sumar tres puntos

Hasta antes de esta polémica jugada, Chivas dominó hasta el minuto 87, pero a partir de ahí Monterrey encontró la forma de hacerle daño a los tapatíos y quedarse a un paso de arrancarles la victoria, pero al final terminaron llevándose los tres puntos.

¡Gooooooool de Chivas! ¿Quién más si no la Hormiga? Aprovechan el error de Rayados y marcan el primero 😎🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/M4r4coFLgO — TUDN USA (@TUDNUSA) March 22, 2026

Así, más allá del resultado, Chivas demostró que puede con los compromisos de trascendencia, no obstante que al final del encuentro las cosas se les complicaron.

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