Renato Paiva, a un paso de regresar a la Liga MX, para limpiar la casa de Santos Laguna

La directiva de Santos Laguna habría decidido ir por lo seguro para reconstruir su organización al apostar supuestamente por el técnico portugués Renato Paiva, que amagó con llevar al éxito a las organizaciones del León FC y de Toluca, para tratar de que la tercera oportunidad sea la vencida.

Lo anterior se pudo conocer a través de versiones extraoficiales ligadas al cuadro lagunero, que no dudó en negociar con el estratega europeo con la intención de no fallar en su decisión, como ha pasado en los últimos años.

Renato Paiva regresa al futbol mexicano ⚽🔙



Reporta César Luis Merlo que el portugués será nuevo DT de Santos y firmará por dos años 😇⚔💚



Será su tercer equipo en Liga MX tras León y Toluca ☝️📋 pic.twitter.com/NB6a8Uwmof — AS México (@ASMexico) May 15, 2026

Inclusive esperan que Paiva no traiga la varita mágica que los haga recuperar el brillo de antaño, sino un proyecto capaz de soportar los momentos de éxito y álgidos en el campeonato de México, donde muchas veces resulta muy complicado ser campeón.

Será en las próximas horas cuando la directiva de la comarca lagunera oficialice la llegada de Paiva, que arribará de nueva cuenta en el fútbol azteca con la consigna de alcanzar el éxito lo más pronto posible y puedan recuperar el apoyo de sus aficionados.

La contratación de Paiva será el regreso del entrenador portugués a la Liga MX, después de que su paso por el Botafogo y el Fortaleza de Brasil quedara como entrenador libre y con la opción de negociar con la directiva lagunera a cargo de Aleco Irarragorri.

Hasta el momento se asegura que entre Paiva y el Santos Laguna existe un acuerdo verbal, por lo que en las próximas horas se reunirán para concretar la llegada oficial a la dirección técnica de los Guerreros, que desde el torneo Apertura 2023 no han vuelto a jugar una liguilla.

En el carrusel de proyectos como el del uruguayo Pablo Repetto, Ignacio Ambriz, el argentino Fernando “Tano” Ortiz, el español Francisco Rodríguez y Omar Tapia no han logrado recuperar el protagonismo que exige su afición.

También se asegura que el acuerdo sería por dos años, pero es un hecho que, si los resultados no acompañan a Paiva, la directiva lagunera no dudará en hacer funcionar la guillotina, sobre todo porque a toda costa desean recuperar el protagonismo.

🚨🟢 Renato Paiva regresa a la Liga MX y es el nuevo técnico de Santos Laguna



✍️ Firma por dos años



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Renato Paiva se hizo cargo del León en el Apertura 2022, donde logró colocar a la escuadra esmeralda en séptimo lugar con 22 puntos y aunque lo dejaron fuera en el repechaje, tuvo diferencias con los directivos y dio un paso al costado.

Para el 2024, el lusitano dirigió a Toluca en los torneos Clausura y Apertura, aunque en ambos, los Diablos Rojos quedaron fuera en la fase de cuartos de final tras perder con el conjunto del América. Se dice que dejó sentada la base para el equipo a la postre bicampeón.

🚨Renato Paiva es el nuevo de Santos Laguna. Todo acordado para que firme por 2 años. #TratoHechohttps://t.co/QzZ9Qgymu8 pic.twitter.com/57YQl46Zh6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 15, 2026

Paiva después se fue a dirigir al Botafogo en el Mundial de Clubes, donde los cariocas alcanzaron una notable victoria sobre el PSG en la fase de grupos, tuvo un paso por el fútbol de Brasil y ahora prepara su regreso a la Liga MX.

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