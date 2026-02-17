De Santos Laguna, el primer técnico cesado del Clausura 2026

Seis partidos duró la aventura del técnico español Francisco Rodríguez en la Liga MX al ser cesado este martes por la directiva de Santos Laguna como resultado de los pésimos resultados en las primeras seis fechas del torneo Clausura 2026 con apenas un punto conquistado de 18 disputados.

Santos Laguna, bajo el mando del hispano, solo pudo empatar 2-2 con FC Juárez en la fecha 3 y los otros cinco encuentros fueron derrotas contra Necaxa 1-3 en la primera jornada, 3-1 con Toluca en la dos, 4-0 con Pumas de la UNAM en la jornada cuatro, 5-1 con Tigres en la quinta fecha y la gota que derramó el vaso fue la derrota en la reciente fecha seis como local con Mazatlán 1-2.

La decisión fue dada a conocer en conferencia de prensa por el presidente del equipo, Alejandro Irarragorri, quien confirmó el cese del entrenador español como resultado del pobre desempeño del equipo que se ha combinado con los resultados adversos del campeonato anterior cuando fueron dirigidos por Ignacio Ambriz.

Junto con la baja de Rodríguez Vilchez, también dejó su cargo el director de Gestión Deportiva, Braulio Rodríguez, dentro de la reestructuración que está realizando el alto mando de Grupo Orlegui, que comanda los destinos del Santos Laguna y del Atlas.

Acompañado de su hijo Aleco, el titular de Santos Laguna expuso las razones de la decisión de cesar a Francisco Rodríguez: “Ha sido un día muy difícil, desde el domingo para acá, profundamente difícil, lleno de reflexiones en todo lo que hemos vivido y el sufrimiento que vemos en nuestra afición, lo cual comparto desde lo más profundo de nuestro corazón; no tenemos nada que reprochar, por el contrario, hay que reconocer y compartir el dolor que sienten”.

El técnico de la Sub 15 de Santos toma la alternativa

Alejandro Irarragorri en la charla con el periodismo, dio a conocer que Omar Tapia actualmente encargado de la Sub 15 de Santos Laguna se hará cargo del primer equipo y ya estará a cargo en el duelo contra León en la fecha siete del torneo Clausura 2026.

“En este nuevo camino y etapa encontramos a alguien que ha estado mucho en la institución, que ha sido formado en Barcelona, estuvo en Selección Nacional y estuvo desde el verano pasado en fuerzas básicas. Se trata de Omar Tapia, quien ocupará un interinato en 11 partidos”, destacó Aleco.

El dirigente del cuadro de la Comarca Lagunera negó que los números del rendimiento del equipo se deban a la falta de inversión para traer refuerzos, sobre todo cuando se invirtieron 18 millones de dólares, por lo cual se requiere un cambio de ideas y nuevos proyectos.

Aleco Irarragorri está en búsqueda del nuevo director de gestión deportiva, en los próximos 60 días estará entrevistando a distintos perfiles.



“Teníamos un grupo de guerreros que con cuchillo entre los dientes peleaba cada batalla; no podemos estar preocupados por cada rival, debemos dar pelea en cada plaza que visitamos, eso se perdió, es lo que debemos enfrentar. No han sido tiempos fáciles, pero hemos salido adelante en esas batallas y hoy se termina la medianía; el que no esté dispuesto a representar lo que es esta tierra no tiene cabida aquí. Tenemos buenos jugadores, pero no un equipo; tenemos miedo y el que no esté preparado para perder, no está preparado para ganar”, finalizó.

