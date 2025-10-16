Douglas Costa supuestamente es buscado por el América, Pumas y Santos Laguna

El multicampeón en Europa, el brasileño Douglas Costa, podría arribar a la Liga MX en el mercado invernal después de que reportes periodísticos extraoficiales aseguran que podría aterrizar en el América, Pumas de la UNAM y Santos Laguna como principales opciones.

En el caso del América, en caso de concretarse esta posibilidad sería su segundo golpe mediático y en el mercado de pases después del francés Allan Saint-Maximin, lo cual le daría otra dimensión al plantel dirigido por el brasileño André Jardine.

Douglas Costa no México? Atacante está sendo oferecidohttps://t.co/azfSTycqDN — RTI Esporte (@rtiesporte) October 15, 2025

Según un reporte de RTI Esporte, el experimentado delantero habría sido ofrecido a varios equipos mexicanos, ya que la información no es tan precisa, con relación a si los equipos mexicanos habían consultado sobre la situación laboral del brasileño o si se trata de versiones de intermediarios que quieren colocar al jugador en la Liga MX.

Actualmente, Lucas Costa participaba en Australia con el Sídney FC, pero después del lío familiar en que se vio envuelto por no pagar la manutención alimenticia debió ser detenido y pagar una fuerte cantidad para recuperar su libertad y llevar su proceso en libertad hasta que se resuelva y que será al completar el monto de la exigencia de la pensión alimenticia.

Por lo pronto el exjugador de Bayern Múnich, Juventus y Gremio, está libre para poder arribar a la Liga MX; sobre todo porque ha tenido conocimiento del fútbol de México por su etapa en el LA Galaxy

Con 35 años de edad, Douglas Costa cuenta con una amplia trayectoria en el futbol europeo, habiendo militado en clubes de élite como Bayern Múnich, Juventus y Gremio. Su velocidad, regate y experiencia lo convierten en un perfil atractivo para los equipos mexicanos que buscan reforzar su ofensiva.

Millonario salario

Frente a la posibilidad de llegar al fútbol de México, el mayor impedimento es su salario mensual, que de acuerdo en Brasil ascendía a 700 mil reales mensuales (alrededor de $2.3 millones de pesos mexicanos), lo cual sin duda para Pumas sería algo improbable, mientras que América tendría que mover sus piezas y ver si este jugador entra en el esquema de André Jardine

¡DOUGLAS COSTA FUE OFRECIDO A EQUIPOS DE LA LIGA MX!⚽🇲🇽#CentralFOX El campeón con Shakhtar, Bayern y Juventus en Europa podría unirse a las figuras mundiales que han llegado recientemente a México🤩https://t.co/ciuR2NtmBP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 16, 2025

Esto impediría algún tipo de arreglo con un equipo de la Liga MX, pero dicen que cuando el río suena es que agua lleva y no sería extraño que pudiera arribar a las Águilas y mucho menos después del golpe mediático que hicieron con el francés Allan Saint-Maximin.

Seguir leyendo:

– Douglas Costa, del LA Galaxy de la MLS, recibe condena por falta del pago de pensión alimenticia en Brasil

– Secuelas del Mundial: Diego Ochoa tiene una larga lista de pretendientes

– LA Galaxy recibirá al América en partido amistoso en noviembre







