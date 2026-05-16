Son Heung-min encabeza la convocatoria de Corea del Sur, segundo rival de México
La selección de Corea del Sur publicó sus 26 seleccionados que buscarán destacar en el Grupo A del Mundial en donde enfrentarán a México en la segunda fecha
Encabezados por la exfigura del Tottenham Hotspur Son Heung-min y actual jugador de LAFC de la Major League Soccer (MLS), la selección de Corea del Sur dio a conocer la lista de 26 jugadores que jugarán en el Grupo A del Mundial 2026 y en donde compartirán honores con la selección de México.
El delantero del cuadro Black & Gold del fútbol estadounidense junto con Kang-in Lee (París Saint Germain) y Min-jae Kim (Bayern Múnich) son los jugadores que lideran la lista de Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, para el Mundial 2026.
Junto con esta tercia de elementos, también sobresale la inclusión en la lista de Ki-hyuk Lee, del Gangwon, que cuenta con tan solo una internacionalidad, así como de In-beom Hwang (Feyenoord), que ha tenido problemas físicos.
“Según las pruebas realizadas hace dos días, su estado no solo es bueno, sino que incluso es mejor que el de otros jugadores. Sin embargo, dado que no ha podido jugar, no puedo afirmar que su estado físico sea óptimo todavía, pero una vez que viajemos a Estados Unidos, mejorará su forma física jugando en uno de los dos partidos amistosos”, explicó el técnico
Lista de convocados
De esta forma la lista de conovocados quedó integrada de la siguiente forma:
Porteros: Kim Seung-gyu (FC Tokio/JPN), Bum-keun Song (Jeonbuk), Hyeon-woo Jo (Ulsan)
Defensas: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Múnich/GER), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers/JPN), Jin-seop Park (Zhejiang/CHN), Young-woo Seol (Estrella Roja/SRB), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach/GER), Ki-hyuk Lee (Gangwon), Tae-seok Lee (Austria Viena/AUT), Han-beom Lee (Midtjylland/DIN), Yu-min Cho (Al Sharjah/EAU)
Medios: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Jun-ho Bae (Stoke City/ING), Seung-ho Paik (Birmingham/ING), Hyun-jun Yang (Celtic Glasgow/ESC), Ji-sung Eom (Swansea/ING), Kang-in Lee (PSG/FRA), Dong-gyeong Lee (Ulsan), Jae-sung Lee (Mainz/GER), In-beom Hwang (Feyenoord/NED), Hee-chan Hwang (Wolverhampton/ING).
Delanteros: Heung-min Son (LAFC/USA), Hyeon-gyu Oh (Besiktas/TUR), Gue-sung Cho (Midtjylland/DIN).
Entrenarán en Guadalajara
La selección asiática estará entrenando en Verde Valle, las instalaciones del conjunto de Chivas será el centro de operaciones de Corea del Sur mientras participe en la Copa del Mundo 2026 a partir del 12 de junio.
Calendario mundialista de los surcoreanos
Este es el calendario de Corea del Sur en la justa mundialista
República Checa |12 de junio | 20:00 horas (CDMX) | Estadio Guadalajara
México |19 de junio | 19:00 horas (CDMX) | Estadio Guadalajara
Sudáfrica | 25 de junio | 19:00 horas (CDMX) | Estadio Monterrey
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