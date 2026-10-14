Lionel Messi es criticado por expresidente del FC Barcelona

Lionel Messi es una de las grandes leyendas del FC Barcelona. El futbolista argentino formó parte de una era dorada del conjunto catalán. Messi habría impuesto algunas condiciones para volver al club a recibir un homenaje. Joan Gaspart criticó esta actitud.

Messi dejó una huella enorme en el FC Barcelona. Mucho se ha hablado de la posibilidad de que el futbolista argentino tenga un homenaje en la institución. Sin embargo, Messi no querría regresar por diferencias con Joan Laporta, actual presidente del club.

“Que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona… Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por tanto, eso él no se lo puede olvidar… Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años y yo era presidente del Barça”, dijo Joan Gaspart.

??? BRU-TAL RETAHÍLA de PALOS de JOAN GASPART a LEO MESSI:



? "¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado, el Barça está por encima de él".



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Joan Gaspart estuvo ligado al Barcelona durante los años 1978 y 2000. Gaspart fue parte de la gestión que llevó al club a jugadores como Diego Armando Maradona, Romário, Ronaldo Nazário y Rivaldo. Como presidente solo estuvo en el periodo comprendido entre 2000 y 2003. Su gestión no fue tan recordada.

El exdirigente considera que, independientemente de quién esté llevando los hilos del club, Messi debe despedirse de su afición. El argentino debe tener un gesto de agradecimiento sobre quienes lo aplaudieron y apoyaron durante varias temporadas.

“Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que le diga el Barça para despedirse de la afición… Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça”, agregó.

Lionel Messi jugó 778 partidos oficiales con la camiseta del FC Barcelona. “La Pulga” anotó 672 goles y repartió 269 asistencias con la camiseta blaugrana. Messi celebró 35 títulos con el club, pero aún así, Gaspart considera insólita su petición para volver a uniformarse con los colores del club.

“No tiene por qué, Laporta es el presidente, y si viene el día en que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje… Condicionar la venida a Barcelona a que Laporta no estuviera, no. Si no estuviera, yo no voy a ese día del homenaje… ¿Quién se ha creído? Un momento, por favor”, sentenció.

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