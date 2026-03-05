Holi 2026: el festival de colores que paraliza India y fascina al mundo

Holi, conocido como el festival de los colores, es una de las celebraciones más famosas de India y cada año atrae la atención del mundo por sus imágenes impactantes, su significado espiritual y el ambiente festivo que transforma ciudades enteras en una explosión de pigmentos, música y alegría.

En 2026, millones de personas participan nuevamente en esta tradición milenaria que marca la llegada de la primavera en el subcontinente asiático y simboliza la victoria del bien sobre el mal. Durante la jornada, las calles se llenan de personas que se arrojan polvos de colores (conocidos como gulal), bailan, cantan y celebran en un ambiente de unión colectiva.

El festival no solo tiene un profundo significado religioso para el hinduismo, sino que también se ha convertido en uno de los eventos culturales más fotografiados del planeta.

Qué es Holi y por qué se celebra en India

Holi tiene raíces en antiguas tradiciones del hinduismo y se celebra principalmente en India y Nepal, aunque comunidades de origen indio lo festejan en muchas otras partes del mundo.

La festividad conmemora la leyenda del rey demonio Hiranyakashipu y su hijo Prahlada, devoto del dios Vishnu. Según el relato mitológico, el bien triunfó sobre el mal cuando Prahlada sobrevivió a un intento de asesinato orquestado por su propio padre.

El festival también está asociado con el dios Krishna y las historias de su juventud en la región de Braj, donde jugar con colores era parte de las celebraciones primaverales.

Personas pintadas de colores y brillantina bailan mientras se les rocía agua durante las celebraciones de Holi en Prayagraj, India, el miércoles 4 de marzo de 2026. Crédito: Mahesh Kumar A. | AFP

El mensaje de Holi: su contenido simbólico

En términos simbólicos, Holi representa:

El triunfo del bien sobre el mal

El final del invierno

La llegada de la primavera

El renacimiento y la renovación espiritual

Por eso, más allá del aspecto festivo, para muchas personas tiene un fuerte significado cultural y religioso.

Cuándo se celebra Holi en 2026

Holi se celebra cada año según el calendario lunar hindú, durante la luna llena del mes de Phalguna, que suele caer entre finales de febrero y marzo. En 2026, las celebraciones principales se realizan a mediados de marzo, aunque en algunas regiones las festividades se extienden varios días y, en algunos lugares, ya arrancaron ayer.

La celebración tiene dos momentos principales:

Holika Dahan (la noche previa): Se encienden grandes hogueras que simbolizan la destrucción del mal y recuerdan la leyenda mitológica asociada al festival.

Se encienden grandes hogueras que simbolizan la destrucción del mal y recuerdan la leyenda mitológica asociada al festival. Rangwali Holi (el día de los colores): Es el momento más famoso: personas de todas las edades salen a las calles para arrojarse polvos de colores, agua teñida y flores.

Devotos hindúes lanzan polvos de colores y bailan durante la celebración del “Holi”, el festival de los colores, en Loknath Prayagraj, India, el miércoles 4 de marzo de 2026. Crédito: Mahesh Kumar A. | AP

Cómo se vive el festival de Holi en India

Durante Holi, muchas ciudades de India experimentan una transformación total. Calles, templos y plazas se convierten en escenarios de celebración colectiva.

Las tradiciones más comunes incluyen:

Lanzar polvos de colores: Los participantes se arrojan pigmentos naturales llamados gulal, que cubren la ropa, la piel y el aire.

Los participantes se arrojan pigmentos naturales llamados gulal, que cubren la ropa, la piel y el aire. Música y baile en las calles: Grupos de personas bailan al ritmo de música tradicional y moderna.

Grupos de personas bailan al ritmo de música tradicional y moderna. Comidas típicas de la celebración: Entre los platos tradicionales están el gujiya (un dulce relleno) y bebidas como el thandai.

Reuniones familiares y comunitarias: Muchas personas visitan amigos y familiares para compartir comidas y celebrar juntos.

El espíritu del festival promueve romper barreras sociales, perdonar conflictos pasados y celebrar la vida.

Los lugares más famosos para vivir Holi

Aunque el festival se celebra en todo el país, hay ciudades donde la experiencia es especialmente intensa. Entre los destinos más conocidos están:

Vrindavan : Una de las celebraciones más tradicionales, vinculada a la historia del dios Krishna.

: Una de las celebraciones más tradicionales, vinculada a la historia del dios Krishna. Mathura : Considerada la ciudad natal de Krishna, donde Holi se celebra con gran fervor religioso.

: Considerada la ciudad natal de Krishna, donde Holi se celebra con gran fervor religioso. Jaipur : La capital de Rajasthan ofrece celebraciones muy organizadas y populares entre turistas.

: La capital de Rajasthan ofrece celebraciones muy organizadas y populares entre turistas. Delhi: La capital india mezcla celebraciones tradicionales con grandes fiestas modernas.

En estos destinos, el festival puede atraer a miles de visitantes internacionales.

Por qué Holi se volvió un fenómeno global

En las últimas décadas, Holi dejó de ser una celebración exclusivamente religiosa para convertirse también en un fenómeno cultural global.

Eventos inspirados en el festival se organizan en ciudades de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Europa y América Latina. Las llamadas color runs y fiestas temáticas utilizan el concepto de lanzar polvos de colores como parte de eventos recreativos.

La gente juega con polvos de colores mientras celebran Holi, el festival de los colores, en Hyderabad, India, el miércoles 4 de marzo de 2026. Crédito: Mahesh Kumar A. | AP

Además, las imágenes del festival tienen un enorme impacto visual, lo que explica por qué cada año Holi genera gran interés en redes sociales, plataformas de video y buscadores.

El contraste entre la tradición milenaria y la explosión de color convierte al festival en uno de los eventos culturales más fotogénicos del planeta.

Consejos para quienes quieren vivir Holi como turistas

Los viajeros que desean experimentar Holi en India suelen planificar su visita con anticipación, ya que las celebraciones atraen a miles de turistas.

Algunas recomendaciones habituales incluyen:

Usar ropa blanca o vieja que pueda mancharse

Proteger cámaras y teléfonos del polvo y el agua

Utilizar gafas de sol para evitar irritación en los ojos

Aplicar aceite o crema en la piel para facilitar la limpieza posterior

También es importante respetar las tradiciones locales y participar de manera responsable.

Un festival que simboliza alegría, renovación y comunidad

Más allá de la fiesta y los colores, Holi representa un mensaje universal: la renovación, la alegría compartida y la posibilidad de dejar atrás lo negativo para empezar una nueva etapa.

Por eso, cada primavera el festival vuelve a llenar las calles de India con música, pigmentos brillantes y millones de personas celebrando juntas. Y, cada año, el mundo vuelve a mirar hacia India para presenciar uno de los espectáculos culturales más vibrantes del planeta.

