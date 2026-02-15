Marco Rubio dice que Estados Unidos no le pide a Europa que sea un “vasallo”

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio afirmó este domingo que su país no rechaza que los miembros europeos de la OTAN desarrollen sus propias capacidades militares.

“No queremos que Europa dependa de nosotros, no estamos pidiendo que sea un vasallo de Estados Unidos“, manifestó el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en Bratislava junto al primer ministro eslovaco Robert Fico.

“Queremos que la alianza sea tan sólida que nadie se atreva jamás a ponerla a prueba, que nadie se atreva a desafiarla. Por ello, vemos con buenos ojos cualquier medida que tomen los miembros individuales para fortalecer la alianza. Lo vemos como algo muy positivo”, aseguró. “Queremos ser su socio. Queremos trabajar con Europa. Queremos colaborar con nuestros aliados”.

En relación a Irán, el secretario de Estado destacó que su gobierno está centrado ahora en una salida negociada sobre el polémico programa nuclear del régimen islámico, a pesar de reconocer que es una tarea complicada. “Estamos tratando con personas que toman decisiones geopolíticas basándose en pura teología”, explicó.

Con respecto a Siria, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que su país eligió dar una oportunidad a las nuevas autoridades de estabilizar la situación, pero reconoció que es un desafío importante y la otra opción era dejar que el país sufriera otra guerra civil.

Sigue leyendo: