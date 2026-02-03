EE.UU. y México alcanzan acuerdo de entrega de agua tras amenaza de aranceles de Trump

Estados Unidos anunció este martes un nuevo acuerdo de entrega de agua con México, luego de meses de tensiones por el incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 y tras presiones del presidente Donald Trump, quien llegó a amenazar con imponer aranceles al país vecino.

De acuerdo con un comunicado conjunto de los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos, México se comprometió a entregar un mínimo de 350,000 acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el actual ciclo de cinco años establecido en el tratado.

Las autoridades estadounidenses señalaron que este acuerdo busca dar estabilidad a los productores agrícolas y a las comunidades rurales del Valle del Bajo Río Grande, una región clave para la producción agrícola en el sur de Texas.

The agreement between the United States and Mexico to address Mexico’s shortfalls of water deliveries is another example of President Trump delivering for the American people. This is a win for American farmers and ranchers, and we appreciate President @Claudiashein's consistent… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 3, 2026

El anuncio se produjo tras una conversación telefónica sostenida la semana pasada entre Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que ambos mandatarios lograron un consenso para destrabar el conflicto.

“Los líderes reafirmaron su compromiso de resolver los desafíos de larga data en la gestión del agua y de apoyar a las comunidades y productores a ambos lados de la frontera”, destaca el comunicado oficial.

Presiones y amenaza de aranceles

En diciembre pasado, Trump había advertido que podría imponer un arancel del 5% a productos mexicanos si el país no cumplía con las entregas de agua estipuladas en el Tratado de Aguas de 1944, el cual regula el uso de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que atraviesan ambos países.

Según dicho acuerdo, Estados Unidos debe enviar a México 1.850 millones de metros cúbicos de agua al año desde el río Colorado, mientras que México debe entregar 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, resaltó que el acuerdo entre Estados Unidos y México para abordar la escasez de agua en México es otro ejemplo de cómo el presidente Donald Trump cumple con el pueblo estadunidense.

“Esta es una victoria para los agricultores y ganaderos estadunidenses, y agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum los esfuerzos constantes de México por cumplir con las responsabilidades de México en virtud del Tratado de Aguas de 1944”.

Deuda de agua y sequía histórica

El gobierno estadounidense aseguró que México también presentará un plan detallado para saldar la deuda de agua acumulada durante el ciclo anterior. Según Trump, México aún debe más de 986 millones de metros cúbicos, adeudo que se ha visto agravado por una sequía histórica en el norte del país, la cual ha reducido significativamente los niveles de las presas.

El acuerdo representa un paso clave para aliviar tensiones diplomáticas y proteger el suministro de agua para comunidades fronterizas y agricultores en Estados Unidos, especialmente en Texas, donde el tema ha generado creciente preocupación.

Sigue leyendo:

• En qué consiste el tratado de aguas que Trump acusa a México de incumplir

• Trump amenaza a México con arancel adicional de 5% por incumplimiento del Tratado de Aguas

• Gobierno de Trump presiona a México para que cumpla entregas pendientes de agua