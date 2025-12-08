Trump amenaza a México con arancel adicional de 5% por incumplimiento del Tratado de Aguas

Donald Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 5% a México si no proporciona inmediatamente agua adicional para ayudar a los agricultores estadounidenses, acusando al país de violar un tratado que describe el reparto de agua entre los vecinos.

Según el tratado, México debe enviar 1.75 millones de acres-pies de agua a Estados Unidos desde el Río Grande a través de una red de presas y embalses interconectados cada cinco años.

En una publicación en Truth Social el lunes, Trump dijo que México “le debe” a Estados Unidos 800,000 acres-pies de agua debido a violaciones del tratado durante los últimos cinco años.

Exigió que México libere 200,000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y más “poco después”.

Según el mandatario, la falta de agua estaba dañando los cultivos y el ganado en Texas.

“Hasta ahora, México no responde, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, quienes merecen esta agua tan necesaria”, declaró Trump. “Por eso he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera INMEDIATAMENTE”.

El Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos establece cómo se distribuyen y administran las aguas de los ríos fronterizos como el Colorado, el Bravo y el Tijuana. Este acuerdo binacional asigna volúmenes anuales de agua a cada país y, a menudo, ha generado tensiones debido al incumplimiento de las cuotas, principalmente por las sequías y efectos del calentamiento global.

El gobierno de Donald Trump ha estado presionando intensamente a México para que cumpla con sus obligaciones del Tratado de Aguas de 1944, exigiendo la entrega inmediata de millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo y Colorado debido a un déficit acumulado, amenazando con imponer aranceles, como este lunes volvió a mencionar.

México argumenta que la falta de agua se debe a sequías históricas y que hay un plan para reponerla, así, pese a que la administración de Trump busca soluciones diplomáticas, dijo adelantó la semana pasada, evalúa todas las opciones, incluyendo sanciones, para asegurar el cumplimiento, como lo mencionó Trump.

La semana pasada, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura y la Comisión Internacional de Límites y Aguas se reunieron con sus homólogos mexicanos para abordar el tema, que desde abril abrió un nuevo frente en la relación binacional.

Según el gobierno estadounidense, en la reunión con los representantes del gobierno mexicano se solicitó información adicional al país y se llevará a cabo un segundo encuentro “para considerar otras opciones”.

