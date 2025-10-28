México confirmó el rescate de un sobreviviente en ataque de EE.UU. a 4 embarcaciones

Recientemente se dio a conocer una nueva ofensiva por parte de Estados Unidos en contra de cuatro embarcaciones que presuntamente transportaban droga, y en la que al parecer murieron 14 personas.

Así lo dio a conocer el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al detallar que se realizaron tres ataques letales en el Pacífico Oriental contra 4 buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas.

Según explicó, los aparatos de inteligencia estadounidenses “conocían las cuatro embarcaciones”, ya que estas “transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos”.

Momentos después de dicho anuncio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en conferencia de prensa que la Marina de ese país rescató por “razones humanitarias” a un sobreviviente que viajaba en una de las embarcaciones.

Tras el ataque de EU a una presunta ‘narco lancha’ en el Pacífico, que dejó 14 muertos, Claudia Sheinbaum pidió que “se cumplan todos los tratados internacionales” con el único sobreviviente, que fue rescatado por su gobierno.#Trump pic.twitter.com/vMldgi3LRc — Emeequis (@emeequis) October 28, 2025

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró la mandataria, sin ofrecer detalles del lugar de la operación.

Además, Sheinbaum indicó que se pedirá llamar al embajador de Estados Unidos para revisar el protocolo dentro del acuerdo de seguridad bilateral.

Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre EE.UU. con Venezuela y Colombia, cuyos líderes, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico, según informó EFE.

Estados Unidos ordenó hace dos meses uno de los despliegues militares en el Caribe más grandes de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se sumó el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono desplegó el pasado viernes y se encuentra en camino.

