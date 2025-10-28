EE.UU. ataca a otras cuatro presuntas narcolanchas y mata a 14 personas

Peter Brian Hegseth, secretario de Defensa, dio a conocer que la armada estadounidense efectuó tres ataques letales en el Pacífico Oriental contra cuatro embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas con destino final en Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Pete Hegseth calificó como exitosa la operación militar orientada en frenar a los criminales que utilizan las vías marítimas para llevar a cabo actividades que terminan afectando a la seguridad estadounidense.

“Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro busques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental.

Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes.

Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de los buques durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, señala parte del texto.

Pete Hegseth asegura que la estrategia para frenar el tráfico de drogas en el Pacifico continuará adelante. (Crédito: Andrew Harnik / AP)

Hasta la semana pasada, sumaban 10 los ataques estadounidenses efectuados en aguas internacionales en contra de embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico, pero de acuerdo con el reporte reciente se espera que se incrementen en los próximos días.

En el mensaje de este lunes, Pete Hegseth mencionó que la secretaria de Marina de México asumió la responsabilidad de rescatar a un sobreviviente del ataque y dejó en claro el objetivo de seguir adelante con el monitoreo de la armada estadounidense en aguas internacionales donde no se le permitirá el tránsito a ninguna embarcación considerada sospechosa de realizar actividades ilícitas.

“El Departamento ha dedicado más de dos décadas a defender otras patrias. Ahora, defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos”, enfatizó.

