EE.UU. confirma otro ataque a embarcación en el Caribe y reporta 6 personas muertas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró este viernes que Estados Unidos atacó un barco que presuntamente transportaba drogas en el Mar Caribe, lo que marca al menos la tercera vez que realiza una medida similar esta semana.

“Nuestra inteligencia sabía que el barco estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, escribió Hegseth en una publicación en X.

“Seis narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del barco durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, añadió.

Hegseth afirmó que este barco pertenecía a la banda Tren de Aragua, a la que la administración Trump ha designado como organización terrorista, y fue atacado en el Caribe.

El Tren de Aragua ya había sido blanco de ataques navales estadounidenses anteriores.

A principios de esta semana, Hegseth anunció un ataque letal contra buques que presuntamente transportaban drogas a Estados Unidos en el Océano Pacífico oriental. En esa acción militar, según el Secretario de Defensa, murieron tres narcoterroristas.

El presidente Donald Trump ha apoyado los ataques militares en las últimas semanas, afirmando que cada barco que “destruimos” salva vidas estadounidenses.

“Con cada barco que destruimos, salvamos 25,000 vidas estadounidenses, así que cada vez que ves un barco y te sientes mal, dices: ‘¡Vaya, qué duro!’. Es duro, pero si pierdes a tres personas y salvas a 25.000”, declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca la semana pasada.

Los ataques, que se han llevado a cabo sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso, han suscitado dudas sobre los límites del poder presidencial y han sido duramente criticados por los gobiernos de Colombia y Venezuela.

