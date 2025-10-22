Confirman octavo ataque de EE.UU. a embarcación, esta vez en el Pacífico

Estados Unidos atacó otra supuesta embarcación narcotraficante el martes por la noche, esta vez en la costa del Pacífico sudamericano, según confirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En el octavo ataque conocido de Estados Unidos contra una embarcación desde el 2 de septiembre, dos personas a bordo murieron, declaró Hegseth. Los otros siete ataques tuvieron como objetivo embarcaciones en el Caribe.

Hegseth escribió en redes sociales que el Departamento de Defensa llevó a cabo el ataque por orden del presidente Trump y alegó que el buque era operado por una “organización terrorista designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental”.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

“Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba drogas. Había dos narcoterroristas a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales”.

Hegseth afirmó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque. También compartió un video del impacto, en el que los espectadores ven una embarcación moviéndose por el agua y luego siendo golpeada y envuelta en llamas.