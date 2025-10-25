Cómo es el poderoso buque de guerra USS Gerald R. Ford que será enviado al Caribe

El portaaviones USS Gerald R. Ford, la nave de guerra más moderna y tecnológicamente avanzada de la Armada de Estados Unidos, fue enviado al área del Comando Sur que abarca el Caribe y las aguas frente a Sudamérica como parte de una escalada en la presencia militar estadounidense en la región para reforzar operaciones contra el narcotráfico, anunció el Pentágono.

Con 334 metros de eslora, una cubierta de 78 metros de ancho y un desplazamiento de unas 100,000 toneladas a plena carga, el Gerald R. Ford es el buque insignia de la nueva clase Ford, la primera nueva clase de portaaviones en más de 40 años.

Fue puesto en servicio en julio de 2017 y, tras superar dificultades técnicas que retrasaron su despliegue operativo, cumplió su primer despliegue en 2022 y su primer crucero de combate en 2023. La Armada lo describe como “la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo”, diseñada para proyectar poder a escala global mediante operaciones desarrolladas en el mar.

El Ford funciona con dos reactores nucleares que, según la Armada, generan una potencia eléctrica notablemente mayor que la de la clase Nimitz, lo que permite operar sistemas avanzados como el sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves (EMALS).

A diferencia de las catapultas a vapor tradicionales, EMALS emplea imanes para lanzar aviones con mayor velocidad, mayor carga de armas y más combustible, ampliando así el alcance y la letalidad de su ala aérea. El portaaviones incorpora además elevadores electromagnéticos para el manejo de municiones y un sistema digitalizado de detención de aeronaves para aumentar el ritmo de salidas y reducir el consumo de energía.

La cubierta de vuelo del Ford es ligeramente más ancha que la de los portaaviones precedentes y su “isla” está reducida y desplazada hacia popa para facilitar las operaciones aéreas. El buque puede embarcar entre 70 y 90 aeronaves (la cifra concreta varía según la configuración) entre las que figuran F/A-18 Super Hornet para ataque y defensa aérea, EA-18G Growler para guerra electrónica, E-2D Hawkeye para alerta temprana y control aéreo, y helicópteros Seahawk para guerra antisubmarina, búsqueda y rescate y transporte de personal. El Ford aún no opera de forma habitual el cazabombardero furtivo F-35C, cuya adaptación requiere modificaciones previstas para un mantenimiento futuro.

El grupo de ataque del Ford suele operar con al menos un crucero de misiles, varios destructores de misiles guiados, un submarino de ataque y un buque logístico; en esta ocasión se informó que lo acompañan cinco destructores, si bien no se ha confirmado si todos ellos efectuarán el viaje hasta las aguas frente a Sudamérica.

Al momento del anuncio del Pentágono, el portaaviones estaba en un puerto de Croacia, en el mar Adriático, y al menos uno de los destructores asignados al grupo se hallaba en el mar Arábigo y otro en el mar Rojo, lo que deja abierta la pregunta sobre el tiempo que tomará reunir y posicionar la fuerza en el Caribe.

Funcionarios estadounidenses han dicho que el despliegue busca también mandar un mensaje a los cárteles de drogas sobre la capacidad de Estados Unidos para desplegar rápidamente una presencia significativa en la zona.

Críticos y gobiernos regionales han advertido que la intensificación de operaciones militares, que en días recientes incluyeron ataques a embarcaciones sospechosas y vuelos de bombarderos cerca de la costa venezolana, podría tener implicaciones políticas y de seguridad en la región y han generado especulaciones sobre objetivos que van más allá de la interdicción de drogas.

