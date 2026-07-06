Hallan sin vida al capitán de la selección de voleibol de Venezuela junto a su esposa e hijo tras los terremotos

El Club Voleibol Guaguas confirmó este domingo el fallecimiento de Willner Rivas Quijada, jugador venezolano de 31 años, quien quedó sepultado junto con su familia tras el colapso de uno de los edificios afectados por los terremotos de Venezuela registrados hace once días en La Guaira.

La noticia fue dada a conocer por la institución española a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias por la pérdida del deportista y de sus seres queridos.

Se ha confirmado que Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y su pequeño hijo Theo han sido encontrados sin vida tras haber quedado sepultados hace once días por el terremoto que asoló Venezuela.

Desde el CV Guaguas nos unimos al dolor de su familia.

Descansen en paz. pic.twitter.com/4x1k4H8fRl — Club Voleibol Guaguas Las Palmas de Gran Canaria (@cvguaguas) July 5, 2026

Encuentran sin vida al capitán de la selección de Venezuela y a su familia

De acuerdo con la información difundida por el club, los cuerpos de Willner Rivas Quijada, capitán de la selección de Venezuela, su esposa Mariángel Pérez y su hijo Theo, de apenas un año y medio, fueron localizados sin vida después de varios días de intensas labores de búsqueda.

Durante ese periodo, compañeros de profesión y diversas figuras vinculadas al voleibol realizaron llamados públicos para ayudar a localizar a la familia tras la tragedia ocurrida en La Guaira.

El Guaguas lamenta el fallecimiento del jugador

El Club Voleibol Guaguas, actual campeón de la Superliga española, manifestó su solidaridad con los familiares y amigos de Willner Rivas, así como con toda la comunidad del voleibol venezolano, luego de la tragedia provocada por los sismos.

El jugador había sido anunciado como refuerzo del conjunto grancanario para la próxima temporada. Su llegada buscaba cubrir la salida del cubano Osmany Juantorena, uno de los referentes del equipo.

Permanecía desaparecido desde el 24 de junio

Hasta este domingo, la información disponible indicaba que Willner Rivas Quijada se encontraba en su domicilio, ubicado en el estado venezolano de La Guaira, la tarde del 24 de junio, cuando ocurrieron los dos terremotos que provocaron el derrumbe de múltiples edificios en la zona.

Tras varios días de incertidumbre y búsqueda, el Club Voleibol Guaguas confirmó el desenlace, una noticia que ha generado muestras de solidaridad en el voleibol internacional.

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