El Pentágono se prepara para “operaciones terrestres” en Irán, señala The Washington Post

El Pentágono evalúa la posibilidad de ejecutar operaciones terrestres limitadas en Irán durante varias semanas, en medio de la creciente escalada militar en Medio Oriente, de acuerdo con información publicada por The Washington Post con base en fuentes estadounidenses.

Según el reporte, los planes contemplan incursiones específicas que no equivalen a una invasión a gran escala, pero sí implicarían la participación de fuerzas especiales y tropas de infantería convencional en puntos estratégicos.

Entre los posibles objetivos se encuentran la isla de Kharg, un enclave clave para las exportaciones petroleras iraníes, así como zonas costeras cercanas al estrecho de Ormuz.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Las operaciones, que han sido discutidas durante semanas dentro del gobierno estadounidense, podrían exponer a los militares a diversos riesgos, incluidos ataques con drones, misiles, fuego terrestre y explosivos improvisados.

A pesar de los preparativos, aún no existe una decisión definitiva por parte del presidente Donald Trump, quien mantiene abiertas varias opciones en el manejo del conflicto.

Despliegue militar refuerza presión en la región

En paralelo a estas evaluaciones, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en la zona. El Comando Central (CENTCOM) confirmó el despliegue de aproximadamente 3,500 efectivos adicionales a bordo del buque anfibio USS Tripoli, acompañados de aeronaves de combate, transporte y recursos tácticos.

Estos refuerzos forman parte de un aumento progresivo de tropas en Medio Oriente, donde la guerra contra Irán ha entrado en su quinta semana. Informes adicionales señalan que el Pentágono también considera enviar miles de soldados de la 82ª División Aerotransportada, lo que ampliaría aún más la capacidad operativa estadounidense.

JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 3,500 US troops officially arrive in the Middle East as the United States prepares for a ground invasion in Iran.



pic.twitter.com/wswXRTQZn3 — BRICS News (@BRICSinfo) March 29, 2026

Funcionarios citados por el diario indicaron que una eventual incursión podría desarrollarse en un periodo de “semanas, no meses”, aunque otras estimaciones internas sitúan el plazo en hasta un par de meses, dependiendo de los objetivos militares.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que estos preparativos forman parte de la labor habitual del Pentágono para ofrecer al comandante en jefe un abanico de alternativas estratégicas, subrayando que ello no implica una orden de ejecución inmediata.

Irán lanza advertencias y eleva el tono

Las posibles acciones militares han provocado reacciones desde Teherán. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Washington de enviar mensajes públicos de diálogo mientras, en privado, prepara una ofensiva terrestre.

El funcionario aseguró que Irán está listo para responder a cualquier incursión y advirtió que sus fuerzas esperan la llegada de tropas estadounidenses. Además, sostuvo que cualquier intento de ocupar territorio iraní sería respondido con ataques selectivos contra infraestructura clave de países que respalden la operación.

Por su parte, el jefe de la armada iraní, Shahram Irani, amenazó con atacar al portaaviones USS Abraham Lincoln si entra en el rango de sus misiles, en represalia por acciones previas de Estados Unidos.

En este contexto, también han surgido advertencias sobre la posible apertura de nuevos frentes en la región, incluido el estrecho de Bab el-Mandeb, donde actores aliados de Irán, como los rebeldes hutíes en Yemen, podrían intervenir.

El escenario se desarrolla mientras países como Pakistán impulsan esfuerzos diplomáticos para mediar entre Washington y Teherán, en un intento por evitar una escalada mayor en una región clave para el comercio energético global.

Sigue leyendo: