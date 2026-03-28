Trump bromea con llamar “estrecho de Trump” a Ormuz en plena tensión

El presidente Donald Trump ha vuelto a generar polémica al bromear con renombrar el estrecho de Ormuz como el “estrecho de Trump”, en medio de crecientes tensiones con Irán.

Durante su participación en el evento FII Priority en Miami, el mandatario hizo el comentario al referirse a la importancia de reabrir esta vía marítima, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. “Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho, qué error tan terrible”, dijo entre risas, aunque luego matizó que “no hay accidentes” en sus palabras, en aparente alusión a sus constantes críticas a los medios.

El comentario se da en un contexto delicado. El estrecho de Ormuz —controlado en gran medida por Irán— ha visto restringido el tránsito en semanas recientes, en medio de un conflicto que ya se acerca al mes. La situación ha provocado un repunte en los precios del crudo, con el Brent superando los $112 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022, según datos de EFE.

Trump también aprovechó para comparar su broma con decisiones previas, como su polémico intento de rebautizar el Golfo de México como “golfo de América”. En ese sentido, incluso mencionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de quien dijo que “tiene una voz hermosa” y la describió como “una mujer elegante”, tras una conversación telefónica entre ambos.

Más allá del tono ligero, el trasfondo es serio. Washington ha intensificado la presión sobre Teherán para garantizar la libre navegación en el estrecho, considerado uno de los puntos más críticos para el comercio energético mundial. El propio Trump confirmó que su administración mantiene negociaciones, aunque Irán ha negado públicamente que existan conversaciones formales.

Como parte de esta estrategia, el mandatario anunció que pospondrá hasta el 6 de abril el ultimátum que había fijado para que Irán desbloquee la ruta. De no cumplirse, advirtió, Estados Unidos podría tomar medidas más contundentes, incluyendo ataques contra infraestructura energética iraní.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste en el terreno. Plataformas de monitoreo marítimo han reportado movimientos irregulares de buques en la zona, e incluso algunos cargueros han optado por cambiar de ruta ante la falta de garantías de seguridad.

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