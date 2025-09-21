América con gol de Ramón Juárez evitó al Monterrey empatar récord de más de 60 años

Está comprobado que al América no le puedes dar un minuto de vida y al Monterrey se le olvidó esa máxima, pues cuando se dieron cuenta, las Águilas, en los últimos diez minutos del juego de este sábado en el estadio BBVA, les arrebataron el empate 2-2 con gol del recién renovado Ramón Juárez.

Un empate que le quitó a los Rayados del Monterrey la posibilidad de igualar marca histórica de ocho victorias consecutivas que fue impuesta hace 61 años bajo el mando del uruguayo Roberto Scarone y que ahora debieron admitir de quedarse en siete victorias después de vencer a Atlético San Luis 0-1, Atlas 3-2, León 1-3, Mazatlán 3-2, Necaxa 3-0, Puebla 2-4, y Querétaro 0-1.

En el 63-64, las victorias fueron sobre Atlante 3-1, Chivas 4-0, Irapuato 1-0, León 3-0, Morelia 2-1, Nacional 4-0, Oro 2-1 y Toluca 4-0, que demostraron la capacidad del cuadro de la Sultana del Norte en esa ocasión y que ahora se quedaron a un juego de replicar por culpa de confiarse ante un adversario con el cual menos debes hacerlo.

Los detalles

El zaguero mexicano de las Águilas, Ramón Juárez, muchas veces menospreciado por el técnico brasileño André Jardine para darle más oportunidad a los extranjeros, el uruguayo Sebastián Cáceres y el chileno Igor Lichnovsy, una vez más demostró su valía al ganar el salto al exdefensa del Sevilla, Real Madrid y PSG Sergio Ramos e incrustar el balón dentro de la portería del uruguayo Santiago Mele para el empate 2-2 en el minuto 89.

Fue justo el momento en que el técnico de los Rayados, el español Domènec Torrent se dio cuenta de que se tardó demasiado en refrescar a su escuadra después de que Fidel Ambriz a los 17 minutos y Sergio Canales a los 44 colocaron a los regiomontanos, rumbo a lo que parecía una importante victoria que habría empatado un récord de

Además del impacto que representó el empate, Monterrey con el empate dejó en manos de Cruz Azul el liderato general con 23 puntos por 22 de los regiomontanos, mientras América llegó a 18 unidades en el cuarto sitio de la tabla detrás de la Máquina Celeste, Rayados de Monterrey y Toluca que al pegarle a Chivas dio un salto importante en la clasificación.

Como se vio en el desarrollo del juego, Monterrey fue muy superior aprovechando todas las dudas que mostraron en los primeros 45 minutos los zagueros americanistas, permitiéndole a Fidel Ambriz lograr el 1-0 después de que el español Oliver Torres remató a quemarropa y obligó a que el portero luis Malagón apenas pudiera sacar el esférico dejándoselo a Ambriz para que pusiera el 1-0 en el minuto 16.

El gol animó a los Rayados a ir por todo y estuvieron cerca de lograrlo, pero sus remates carecieron de puntería hasta que en el minuto 44, el español Sergio Canales pudo lograr el 2-0 con un remate punteando el esférico hacia las redes después de un contragolpe iniciado por el argentino Lucas Ocampo.

La reacción americanista

Para la segunda mitad América tuvo otra cara, ajustó con más elementos en el mediocampo para quitarle el control del esférico a los Rayados, con lo cual poco a poco tuvieron más opciones como la del minuto 51 cuando Ramón Juárez remató de cabeza en tiro de esquina obligando al portero Santiago Mele a salvar espectacularmente su portería.

Después vino la reacción americanista y con gol de Rodrigo Aguirre en un remate después de la jugada del francés Alan Saint Maxim, hizo que las Águilas fueran con todo en los últimos minutos para que Ramón Juárez en el minuto 89 lograra conectar con la cabeza un centro para vencer ahora si a Mele y poner el empate final 2-2.

