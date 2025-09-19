América renueva el contrato de Ramón Juárez por los próximos cuatro años

En los momentos en que Ramón Juárez parece no convencer al técnico André Jardine en el América, la directiva de las Águilas llegó a un acuerdo con uno de sus jugadores de mayor realce surgidos de la cantera para mantenerse en el cuadro americanista por los próximos cuatro años.

Lo anterior fue compartido por la directiva americanista en redes sociales, en donde resaltaron el beneplácito de haberse arreglado con el zaguero de 24 años y los últimos cinco cuando hizo su debut en la Liga MX, donde ha tratado de encontrar regularidad en el complicado cuadro de Coapa donde últimamente no se les da mucha oportunidad a los jugadores salidos de la cantera.

¡Feliz y renovado con el América! 🦅✨



Ve nuestra entrevista completa con Ramón Juárez:

— Club América (@ClubAmerica) September 18, 2025

Con 61 partidos como americanista donde ha logrado un gol, Ramón Juárez quizá es el jugador más subestimado en el plantel actual de las Águilas, pues después de picar piedra en el Puebla y Atlético San Luis, así como en las propias fuerzas básicas del cuadro americanista logró destacar y ser parte del equipo tricampeón bajo las órdenes del propio brasileño Jardine.

El arreglo también contiene una cláusula donde la directiva americanista se compromete a ser flexible para poder salir del equipo en caso de una oferta del extranjero que convenga a ambas partes, por lo cual Juárez no pierde la ilusión de probar suerte en el fútbol de Europa.

El peso de no ser extranjero

Ramón Juárez adquirió mucha notoriedad con el América después de que se convirtió en el relevo adecuado del chileno Igor Lichnovsky, quien sufrió una grave lesión en la rodilla y el técnico André Jardine echó mano del jugador que vio la primera luz en San Luis Potosí.

Fue entonces que logró consolidarse e inclusive llegar a la selección de México, pero una vez que Lichnovsky ha regresado a la actividad, el cuerpo técnico americanista encabezado por el estratega brasileño le fue quitando protagonista al defensa mexicano, por lo cual el anuncio de su renovación resultó toda una sorpresa.

Los aficionados piden la titularidad de Juárez

Por otra parte y una vez que la afición del América se enteró de la renovación de Juárez, pidieron en redes sociales que la titularidad de la zaga americanista sea del jugador nacido en San Luis Potosí y no el chileno Lichnovsky, sobre todo porque se insiste que Juárez no es del gusto del técnico Jardine.

¡Nuestro #ÁguilaDesdeLaCuna ya firmó! 🦅



Hay Ramón Juárez para rato en el Club América 💙💛
— Club América (@ClubAmerica) September 18, 2025

Inclusive se está manejando que Ramón Juárez sea el compañero ideal del uruguayo Sebastián Cáceres en la zaga central de las Águilas, pero todo dependerá de la decisión del cuerpo técnico de las Águilas que este sábado tendrá una dura prueba contra el Monterrey.

