Rayados de Monterrey le arrebata a Cruz Azul el liderato de la Liga MX

Monterrey no cede puntos y se mantuvo una semana más como líder del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, luego de que Cruz Azul se pusiera por encima horas antes en espera de un tropiezo de los regiomontanos que nunca llegó.

Sin el español Sergio Ramos en la cancha por estar suspendido, los Rayados derrotaron por 0-1 a los Gallos de Querétaro con un gol argentino Germán Berterame para sumar su séptima victoria consecutiva.

Los regios dominaron desde el arranque y en el minuto 25 lo reflejaron en el marcador, cuando Berterame aceptó un balón en el área, se lo acomodó con el pecho y de pierna derecha puso el 0-1.

Monterrey suma 7 triunfos, una derrota y 21 puntos, uno más que el Cruz Azul, que el sábado logró un polémico triunfo por 0-1 en casa del Pachuca.

El uruguayo Gabriel Fernández convirtió un penalti para darle a los celestes el triunfo en un encuentro en el que los visitantes comenzaron con un hombre menos por la expulsión de Jesús Orozco, y terminó con uno más por las tarjetas rojas al colombiano Luis Quiñones y a Daniel Aceves, figuras de los Tuzos.

También el sábado en el derbi del fútbol mexicano las Chivas de Guadalajara derrotaron al América por 1-2. Las Águilas completan el podio del fútbol mexicano con 17 unidades, una más que el campeón, Toluca, que venció por 3-1 del Puebla.

En su estadio, los Diablos se impusieron con anotaciones del uruguayo Federico Pereira, de Jesús Gallardo y Oswaldo Virgen. Puebla descontó con un gol de Fernando Monárrez.

La octava jornada comenzó el viernes con el empate del Necaxa 1-1 con el Juárez FC y el triunfo de los Pumas de la UNAM, 1-4 sobre Mazatlán.

El Tigres de la UANL empató sin goles con el León y Atlas igualó 2-2 con Santos Laguna, en los otros encuentros de sábado.

En la jornada dominical los Xolos de Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu empataron 1-1 con el Atlético de San Luis.

Joao Pedro sigue como líder de goleo individual

Aunque esta semana se fue en blanco con San Luis, Joao Pedro mantuvo el liderato de los anotadores con seis dianas, una más que Berterame, el español Sergio Canales, también del Monterrey, y Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul.

*Con información de EFE.

