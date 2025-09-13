Pumas rugió en Mazatlán 4-1 gracias a una gran actuación de Keylor Navas

Los Pumas tuvieron muchas cosas por presumir este viernes al golear a domicilio al Mazatlán FC 4-1 en calidad de visitante, como fue la gran actuación del portero costarricense Keylor Navas, los dos goles de Memo Martínez, la primera titularidad de Aaron Ramsey y el gol de José Juan Macías.

Un triunfo que llegó en el momento exacto para ir nivelando los números de los universitarios que pudieron sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo Apertura 2025 contra unos Cañoneros que se hicieron el harakiri en los momentos claves con un penal que falló el venezolano Nicolás Benedetti que habría significado en la contienda el empate 2-2.

¡Keylord Navas se viste de héroe y ataja épicamente un penal a Nicolás Benedetti! 😍🔥🇨🇷 ¡Pura vida! #FridayEnTUDN #LigaMx pic.twitter.com/osBtRCBoTk — TUDN USA (@TUDNUSA) September 13, 2025

Pero el sudamericano falló en su disparo al entregárselo en los pies al portero Keylor Navas y con eso borrar toda posibilidad de reacción en un equipo felino dirigido por Efraín Juárez que por fin tuvo una actuación contundente.

Además los Pumas tuvieron en Guillermo Martínez al hombre gol del encuentro con dos anotaciones, además del reencuentro del gol de José Juan Macías que no anotaba desde el torneo pasado, cuando en su última actuación con Santos Laguna se despidió con un gol para terminar su relación laboral con los coahuilenses.

¡Gol de Pumas! Doblete del Memote Martínez tras polémico fuera de juego😍🔥#LigaMx #FridayEnTUDN pic.twitter.com/BOGsaqR4MG — TUDN USA (@TUDNUSA) September 13, 2025

La victoria felina llegó en el momento exacto para hacer frente a los cuestionamientos sobre la verdadera capacidad de una escuadra que abrió la cartera como hacía mucho tiempo que no actuaba de esa manera y donde la exigencia de resultados será una constante con las incorporaciones de Alan Medina, Keylor Navas, Alan Ramsey, José Angulo, entre otros jugadores que siguen dejando su capacidad en la cancha a cuenta gotas.

Pero ahora fue lo contrario y sacaron provecho en la primera mitad de la velocidad de Jorge Ruvalcaba y de la capacidad de definición de Memo Martínez con sus anotaciones en el minuto 10 por la vía del penal después de una falta sobre el mismo delantero y en el minuto 45 cuando Ruvalcaba por la izquierda se coló al área y tocó a la derecha a la entrada de Martínez para anotar el 2-0.

¡Bienvenido a Pumas! Alan Medina saca zapatazo increíble para el 3-1 en Mazatlán 😍🔥🚨#FridayEnTUDN #LigaMx pic.twitter.com/ipinceuv8P — TUDN USA (@TUDNUSA) September 13, 2025

La anotación felina fue como un rejón para los locales que sin pensarlo se fueron al frente y poco después del gol felino permitieron que el brasileño Fabio Gomes venciera a Navas para el 2-1 antes de irse al descanso.

Una segunda mitad de poder a poder

Para la segunda mitad, Mazatlán se fue con todo al frente en busca de empatar el marcador y el propio curso del juego los puso en las puertas del empate cuando Nicolás Benedetti fue derribado en el área por Nathanael Silva decretándose la pena máxima que el venezolano entregó a los pies del portero Keylor Navas.

Eso fue la clave, pues Mazatlán bajo el ritmo y Pumas mantuvo el control de las acciones, pero no sin antes salvar su ventaja con otro gran lance al minuto 88 al detener una media tijera del brasileño Fabio que habría empatado el encuentro.

Porque después llegó Alan Medina al minuto 90+4 cuando sacó tremendo disparo desde fuera del área cuando se hizo su espacio al fintar pase al colombiano Álvaro Angulo y optar por el disparo para meter el balón en el ángulo superior izquierdo.

¡Estás de vuelta, Macías! JJ se estrena en Pumas con esperado gol 😭👍#LigaMx #FridayEnTUDN pic.twitter.com/S4pbP9nA2Q — TUDN USA (@TUDNUSA) September 13, 2025

Eso fue el penúltimo clavo al ataúd de Mazatlán, pues al minuto 90+10 se decretó una pena máxima que José Juan Macias convirtió en gol al engañar al portero Ricardo Gutiérrez con disparo a la izquierda cuando el cancerbero se lanzó al otro costado para así establecer el 4-1 en una gran noche felina.

Seguir leyendo: