El camerunés Vincent Aboubakar se suma a los candidatos para llegar a los Pumas

Cuando restan cinco días para que se cierren los registros en la Liga MX, los Pumas de la UNAM siguen en su afán de sumar un último refuerzo a su plantilla para el torneo Apertura 2025 y después de analizar varias opciones, ahora estudian la opción de sumar al camerunés Vincent Aboubakar.

De acuerdo a datos dados a conocer por el especialista en fichajes, el argentino César Luis Merlo y por el portal 365Score, aseguraron que Aboubakar fue ofrecido por su agente a la escuadra universitaria después de que el español Paco Alcácer desechó el ofrecimiento.

En medio de las prisas que representa solo tener cinco días para poder encontrar al delantero ideal que pueda apuntalar al equipo dirigido por Efraín Juárez, la directiva universitaria encabezada por el director deportivo Miguel Mejía Barón, colocando sus baterías en el fútbol europeo.

Los candidatos que han sondeado los Pumas son el italiano Andrea Belotti, el español Paco Alcácer, pero las opciones fueron rechazadas en virtud de que Belotti prefirió aprovechar la oferta del Cagliari para seguir en el fútbol de su país y no tener que viajar a otro continente para adaptarse a otras costumbres como las mexicanas.

Belotti es un delantero experimentado que jugó con el Torino y fue buscado por el Monterrey, además de la oferta de los Pumas, pero al final rechazó ambas ofertas para tomar la del Cagliari y seguir jugando en la Serie A que empezar en otra liga donde jamás ha pateado un balón.

Mientras que Alcácer militó en el Valencia, Borussia Dortmund y el Barcelona, además de defender la camiseta de la selección de España en 19 ocasiones. A lo largo de su carrera disputó 455 partidos y anotó 170 goles en una trayectoria que también incluyó el fútbol árabe.

Mientras que Alcácer decidió retirarse del fútbol y desechar mantenerse activo más allá de que le seducía la aventura de probar fortuna en México, sobre todo porque el fútbol azteca ha tomado notoriedad con varios compatriotas que militan en el balompié de la Liga MX como el exdefensa del Real Madrid Sergio Ramos, el exmediocampista del Betis Sergio Canales y el delantero Óliver Torres del Sevilla.

Los africanos que también fueron contactados

Por otra parte, también fue ofrecido por su representante el nigeriano Kelechi Iheanacho, pero al final el delantero africano fue contratado por el Celtic de Escocia, mientras que Vincent Aboubakar según el portal 365Scores, Pumas presentó una oferta contractual por el camerunés (1 año con opción a renovar) luego de terminar contrato con el Hatayspor, aunque la respuesta se conocerá al finalizar la fecha FIFA que se disputa actualmente en todo el mundo del fútbol.

