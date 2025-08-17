Pumas dejó ir la victoria contra Toluca en la casa de los campeones de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM, equipo donde ahora milita el guardameta costarricense Keylor Navas, empataron 1-1 con el campeón Toluca, que dejó ir la posibilidad de asaltar el liderato del Torneo Apertura 2025.

En la continuación de la quinta jornada del campeonato, Jorge Ruvalcaba anotó por los universitarios y Jesús Angulo rescató la igualada para los ‘Diablos’.

Toluca salió a proponer el partido y pronto inquietó a Navas con una llegada del brasileño Helinho; sin embargo, fue Pumas el que golpeó primero.

Ruvalcaba aceptó una asistencia del español Rubén Duarte y puso delante a los Pumas al minuto 12, que después de eso fueron superados por un rival intenso, aunque con poca contundencia.

🔥¡QUÉ GOL! Jorge Ruvalcaba la manda a guardar con la derecha y abre el marcador para Pumas 🐾 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/BPLRViITLz — TUDN USA (@TUDNUSA) August 17, 2025

Toluca empató 1-1 en el 68 con un disparo de zurda de Angulo y, pese a dominar el resto del duelo, no pudo volver a vulnerar a su rival.

🔥¡GOOOL del ‘Canelo’! Angulo tuvo fortuna y con un disparo empata el partido para Toluca 🔴 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/1coSmgsPlZ — TUDN USA (@TUDNUSA) August 17, 2025

Los Diablos aparecen en el cuarto lugar con tres victorias, un empate, una derrota y 10 puntos, dos menos que el líder Pachuca, que perdió 0-2 ante Xolos de Tijuana.

Dirigidos por el uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, los Xolos se impusieron con goles de Gilberto Mora y Kevin Castañeda.

Pachuca dejó ir numerosas oportunidades de goles, lo cual le estropeó el paso perfecto. La derrota lo dejó con cuatro triunfos, una derrota y 12 puntos, uno más que Cruz Azul y América, vencedores de sus respectivos duelos.

*Con información de EFE.

