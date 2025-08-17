Xolos de Tijuana tumba al líder Pachuca y le quita el invicto en la Liga MX

Los Xolos de Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu derrotaron por 0-2 al líder, Pachuca, para estropearle el paso perfecto en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En la quinta jornada del campeonato, Gilberto Mora y Kevin Castañeda le dieron el triunfo a los Xolos en el estadio de su rival, en un duelo en el que el cuadro del estratega Jaime Lozano careció de puntería, sobre todo después del minuto 67 cuando jugó con un hombre de más en la cancha por la expulsión del argentino Domingo Blanco.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Mora convirtió de cabeza en el minuto 33 a pase de Ramiro Árciga y Kevin Castañeda lo hizo de derecha en el 45+1.

¡Gilberto Mora anota su primer gol en el Apertura 2025! 🤩



Tkm Gil ❤️🖤 pic.twitter.com/RKT2sApZMG — Xolos 🐕 (@Xolos) August 17, 2025

En la segunda parte los Tuzos dominaron ante un rival ordenado que rebotó varios disparos; cuando el equipo local superó a la zaga apareció el guardameta José Antonio Rodríguez y salvó por lo menos tres veces al Tijuana.

La derrota dejó a Pachuca con cuatro triunfos, una derrota y 12 puntos, uno más que Cruz Azul y América, vencedores en sus respectivos duelos.

Mientras Cruz Azul ganó 3-2 en casa, el buen paso de los equipos visitantes, que llevan cinco triunfos de seis posibles en la jornada, lo confirmó el América al superar por 1-3 al Tigres UANl con dos goles de Erick Sánchez y un autogol del portero Nahuel Guzmán. Por Tigres anotó el argentino Juan Brunetta.

Un par de horas antes el Juárez FC aventajó por 1-2 a Guadalajara con goles del colombiano Oscar Estupiñán y de Jairo Torres.

La jornada comenzó el viernes cuando el León derrotó por 0-1 al Necaxa y San Luis, por 0-2 al Puebla.

Este domingo Querétaro FC recibirá al Atlas y Mazatlán FC será anfitrión en el duelo contra Rayados de Monterrey.

*Con información de EFE.

Seguir leyendo:

– América, entre peleas en cancha y tribunas, le bajó los humos a Tigres: 1-3

– Tigres mete goleada histórica a Puebla y sigue perfecto en Liga MX

– América sufre con tormenta eléctrica y abucheos para vencer apenas 1-0 al Querétaro