Rayados de Monterrey podría debutar a su polémico último refuerzo Anthony Martial vs. América

Tal parece que a los Rayados del Monterrey no les importa meterse en camisa de once varas para conseguir un refuerzo y así lo hicieron con el delantero francés Anthony Martial, a quien prácticamente arrebataron de los Pumas de la UNAM para sumarlo a sus filas y estar a punto de debutar vs. el América.

Lo anterior se desprende de la presentación oficial del ex delantero del Manchester United y del AEK de Grecia, por parte de la directiva del Monterrey, dejando atrás la polémica que ha generado la directiva de Pumas de la UNAM por la forma tan irreverente como se comportaron los representantes de Marital al desechar un preacuerdo con Pumas y terminar firmando con Monterrey.

Pero mientras son peras o manzanas, de si Pumas de la UNAM no supo como apartar al cotizado delantero y cuando Monterrey le enseñó la cantidad que iba a ganar, metió reversa y terminó cambiando su vuelo de la CDMX a la Sultana del Norte.

Por esa razón lo que iba a ser una presentación normal, sin tanto aspaviento por el jugador francés para apuntalar a su delantera en donde el naturalizado mexicano Germán Berterame, no ha podido dar el estirón definitivo, por lo cual el técnico Domènec Torrent espera que el artillero galo pueda sumarse a las filas rayadas con su potencia y estilo.

Anthony Martial promete goles con el Monterrey

En la breve charla con los medios, Anthony Martial en conferencia de prensa aseguró que llega a aportar su capacidad de goles:“Todos saben de mi calidad. Estoy aquí para ayudar al equipo, dar lo mejor de mí y buscar que Rayados se mantenga en lo más alto. El objetivo es ganar el campeonato al final de la temporada”.

Martial reconoció que llegó a un gran equipo: “Este es un gran club en México, conozco a muchos jugadores que han pasado por aquí, así que fue una decisión sencilla para mí. Espero hacer cosas importantes con el equipo”.

Finalmente, dijo estar listo para debutar lo más pronto posible: “Me siento muy bien físicamente porque estuve entrenando todos los días en Atenas. Estoy listo para jugar mañana, si el entrenador así lo decide”, concluyó.

La queja de Pumas

Por lo pronto la postura de Pumas fue de incomodidad y enojo por la falta de seriedad del jugador francés, sobre todo porque el jugador tenía un preacuerdo con la directiva felina: “Todo estaba acordado, pero de pronto hubo un silencio de algunos días y luego apareció en el Monterrey. Eso nos dejó sorprendidos y sobre todo con la mala imagen del jugador”, dijo Eduardo Saracho, presidente deportivo de la escuadra universitaria.

