Monterrey busca delantero de la MLS: Rafael Navarro, Peter Musa o Luis Suárez, los candidatos

El Monterrey volvería a mover el mercado de fichajes de la Liga MX en caso de concretar a uno de los tres candidatos de la MLS que supuestamente están analizando y que podría salir del brasileño Rafael Navarro de Colorado Rapids, el croata Peter Musa de FC Dallas y Luis Suárez de Inter Miami.

De acuerdo a información manejada por varios medios de Monterrey como Multimedios y ABC Deportes, que aseguran que el equipo dirigido por el español Domènec Torrent están en busca del delantero que pueda tomar el sitio del español Borja Mayoral que no pudo llegar al equipo regiomontano procedente del Getafe.

Entonces, al no acceder al mercado europeo en los nueve días que restan para que se cierren los registros de la Liga MX, la directiva de Rayados encabezada por José Antonio Noriega ha estado en negociaciones con los dirigentes de la Major League Soccer para poder llegar a un acuerdo por los servicios del brasileño Rafael Navarro del Colorado Rapids.

Según versión extraoficial todo está resuelto con Navarro en lo que se refiere a la cantidad de la transferencia, pero el brasileño del equipo del estado de Colorado se ha dejado pedir un elevado salario que se sale del presupuesto del Monterrey y por esa razón han buscado otras opciones como el croata Peter Musa de FC Dallas, pero la apuesta es Navarro.

Inclusive este miércoles varios medios se sumaron a las versiones de que el uruguayo Luis Suárez también se podría sumar a estas opciones, sin tomar en cuenta la sanción que pudiera recibir por el escupitajo que lanzó contra un asistente de Seattle Sounders y que fue visto por miles de personas al final de la transmisión del juego de campeonato de la Leagues Cup el pasado domingo.

¿LLEGA A MÉXICO? 😳



Luego de la polémica de Luis Suárez en la final de Leagues Cup, se rumora una posible expulsión de MLS o bien, que su equipo decida darle salida.



🤠 Ante esto, reporta Eduardo Torres de RG La deportiva, el entorno de Luis Suárez se ha puesto en contacto con… pic.twitter.com/YWmCp6NQYs — Futbol Total (@futboltotal) September 3, 2025

Muchas son las versiones que colocan a Suárez en el Monterrey, pero la realidad es que desde hace tiempo este jugador ha sido el objeto del deseo de los Rayados, por lo cual tampoco afectaría el mercado de transferencias.

Suárez está por recibir la sanción a la que se ha hecho acreedor por su participación en el lamentable suceso del escupitajo, lo cual podría frenar alguna negociación, amén de la vida tan espectacular que disfruta la familia de estos jugadores en la ciudad de Miami.

[COMENTARIO AL DÍA MTY 🗣📺📻]



Estoy en posición de informarle a toda la fanaticada del Monterrey que ya tengo nombres sobre el 9 que pudiese venir.



Ya hay un acuerdo entre Rayados y el Colorado Rapids por Rafael Navarro, pero la situación es complicada porque el jugador… pic.twitter.com/pOok8t2nnw — Willie González (@WillieGzz) August 21, 2025

Será en las próximas horas si se decide apostar por ese delantero nominal que venga a apuntalar una zona medio desprotegida del equipo regiomontano y que les permita pelear por el título con Tigres, América y Cruz Azul.

Seguir leyendo:

– Luis Suárez, envuelto en polémica tras la final de la Leagues Cup

– Sergio Canales cree que Monterrey puede competir con cualquiera en Mundial de Clubes

– Domènec Torrent firmó con Monterrey y tendrá su prueba de fuego en el Mundial de Clubes







.