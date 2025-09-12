Rayados de Monterrey suma al francés Anthony Martial a su Legión Europea

Los Rayados de Monterrey no cambiaron su filosofía de apostar por jugadores europeos para reforzar su plantilla para el resto del torneo Apertura 2025 al sumar al delantero francés Anthony Jordan Marital procedente del AEK de Atenas, pero con pasado en el Olympique de Lyon y Manchester United.

Martial se une a los españoles Sergio Canales, Sergio Ramos y Oliver Torres como parte de su Legión Europea, además del técnico español Domènec Torrent con la finalidad de potenciar el ataque de la escuadra norteña en su afán de pelear por el título del actual campeonato en donde ocupan el primer lugar de la tabla general.

¡El saludo de @AnthonyMartial a toda La Pandilla!🇫🇷🙌🏼



¡Ya te estamos esperando en la Casa Rayada!🏟️💙 pic.twitter.com/gmD31hwFVG — Rayados (@Rayados) September 12, 2025

La directiva del Monterrey anunció el fichaje de este jugador a través de un comunicado y un video en sus redes sociales donde Martial ya porta la playera blanquiazul del cuadro regiomontano en ese afán de armar un cuadro capaz de darle pelea al América, Cruz Azul, Toluca y Tigres como los equipos de mayor poderío en la actualidad del fútbol de México.

Martial se comprometió por año y medio con los Rayados, por lo que el artillero de 29 años querrá potenciar su fama de delantero, que en su momento le sirvió para ser parte del poderoso equipo inglés Manchester United y que ahora en caso de convertirse en el capocannoniere que tanto anhelan desde hace mucho tiempo para poder ampliar su vinculación más tiempo.

Il est temps d’écrire ton histoire en bleu et blanc, @AnthonyMartial.💙🤍 pic.twitter.com/k0gGDp8hQt — Rayados (@Rayados) September 12, 2025

El historial de Anthony Martial

Dentro de sus generales, Anthony Jordan Martial nació en Massy, Francia en 1995 y poco a poco fue desarrollándose como un talento en el balompié francés que le permitió ser internacional en 30 ocasiones donde logró un subcampeonato en la Eurocopa 2016 y una Liga de Naciones en 2020-21.

Martial surgió en el profesionalismo en el Olympique de Lyon para después pasar al Mónaco en donde su rendimiento le abrió el panorama para jugar con el Manchester United en donde participó en 317 partidos y anotó 90 goles, conquistando títulos como la Europa League (2016-17), la FA Cup 2015-16 y 2023-24), la EFL Cup (2016-17 y 2022-23), la Community Shield (2016), logrando ser distinguido con el premio Golden Boy, al mejor futbolista joven de Europa.

Nuestro atacante @AnthonyMartial en sus pruebas físicas y médicas.📊📋 pic.twitter.com/2520YX1feV — Rayados (@Rayados) September 13, 2025

Después de estos grandes momentos, Anthony Martial fue negociado al Sevilla de España, pero sin grandes cosas, con apenas un gol en 12 partidos que provocó su regreso al Manchester United, pero sin tener continuidad, generando su fichaje al AEK de Grecia, donde logró despertar su letargo goleador con nueve anotaciones y dos asistencias en 24 encuentros, en donde el Monterrey se fijó en su capacidad y decidió apostar por sus servicios.

Seguir leyendo:

– Monterrey busca delantero de la MLS: Rafael Navarro, Peter Musa o Luis Suárez, los candidatos

– De Monterrey a España: Nelson Deossa es el nuevo refuerzo del Betis

– Rayados de Monterrey se juega la vida en el Mundial de Clubes contra Urawa Red Diamonds





