Rayados de Monterrey se juega la vida en el Mundial de Clubes contra Urawa Red Diamonds

Los Rayados de Monterrey, capitaneados por el defensa español Sergio Ramos, enfrentarán este miércoles al Urawa Red Diamonds japonés, confiados en ganar y clasificarse para los octavos de final del Mundial de Clubes.

Tú puedes ver gratis cada partido del Mundial de Clubes de la FIFA en DAZN. Suscríbete.

Con un gol de Ramos, los Rayados, dirigidos por el entrenador español Domenec Torrent, empataron 1-1 en su debut con el Inter de Milán, finalista de la UEFA Champions League, y después igualaron sin goles con el River Plate argentino.

Esos resultados mantienen al conjunto mexicano tercero del Grupo E, con dos puntos y posibilidades matemáticas de acceder a la fase de los 16 mejores.

El cuadro mexicano apostará a mantener el orden atrás para, después de eso, buscar goles con un ataque que tendrá sus pilares en el argentino Germán Berterame, el colombiano Nelson Deossa y el argentino Lucas Ocampos.

“El Urawa será un rival complicado, pero si no ganamos, no merecemos clasificarnos a octavos”, aseguró Torrent, quien buscará que sus jugadores mantengan la buena defensa que no mostraron en el torneo Clausura del futbol mexicano y sean contundentes en el área rival.

“Sabemos que tenemos que atacar, no nos queda otra. Creo que tenemos muchas opciones, no tenemos que pensar en nada más que ganar”, anticipó.

Aunque ha perdido sus dos partidos y está eliminado, el Urawa dejó una buena impresión en su anterior salida en la que obligó al Inter a venir de atrás para ganar 2-1 con un gol en el minuto 92 del argentino Valentín Carboni.

Es un equipo ordenado, veloz, que llega al partido con el ánimo por encima, luego de tener ventaja sobre el Inter hasta el minuto 78.

Liderado por Ryoma Watanabe y Takuro Kaneko, el cuadro del entrenador polaco Maciej Skorza buscará el triunfo sobre los mexicanos para cerrar el torneo de la mejor manera.

“Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Ahora estamos fuera, pero lucharemos por conseguir la primera victoria en el último día”, aseguró Skorza.

En el otro partido del grupo, el Inter y River jugarán a matar o morir en busca de tres puntos para terminar en primer lugar.

Sergio Canales está en duda

El entrenador de los Rayados informó acerca del estado de salud del español Sergio Canales, quien salió del partido contra River Plate el pasado sábado por unas molestias debido a que padece una “pequeña elongación” que no le ha impedido seguir ejercitando con el resto del equipo.

“Cada día mejora más. Hoy pudo entrenar, estuvo todo el entrenamiento con el equipo. Vamos a ver cómo evoluciona, si asumimos riesgos, cómo está él y qué dicen los doctores”, aseveró Domènec este martes.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Andrada es el héroe para Rayados, que empata 0-0 con River Plate

– Sergio Ramos expresó inconformidad tras el empate de Rayados contra Inter de Milán

– Sergio Ramos: Ganar Mundial de Clubes con Monterrey “sería un sueño tremendo”