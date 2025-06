Sergio Ramos no ocultó su disconformidad tras el partido contra el Inter de Milan

Rayados de Monterrey dejó buenas impresiones en su primer partido del Mundial de Clubes 2025. El conjunto azteca logró sacar un empate ante el Inter de Milan 1-1. Sergio Ramos reconoció no estar satisfecho con el resultado.

El exdefensor del Real Madrid fue uno de los jugadores más destacados del compromiso. Sergio Ramos marcó al minuto 25 el único tanto del conjunto azteca y el único remate al arco. A pesar de haber sumado en su primera presentación, Ramos lamentó que solo haya sido un punto.

“Al final, cuando no se gana y no se consiguen los tres puntos, obviamente uno no se va feliz al cien por ciento a casa”, dijo Sergio ramos para DAZN.

A pesar de no mantener la posesión en su poder, Rayados de Monterrey incomodó en gran medida al Inter de Milan. Fue un encuentro parejo en el que el subcampeón de la Champions no pudo demostrar su jerarquía. El conjunto regio dejó buenas impresiones en su debut.

“Hicimos lo que dijimos que era nuestra intención, jugarle de tú a tú… Este tipo de partidos tiene eso y estoy contento por el punto porque es mejor un punto que ninguno”, agregó Ramos.

Por el liderato

El sábado 21 de junio, Rayados de Monterrey se medirá a River Plate en el Estadio Rose Bowl. El conjunto “Millonario” viene de derrotar 3-1 al Urawa Reds, representante asiático. Sergio Ramos reconoció que Rayados de Monterrey irá por la victoria. Un triunfo mexicano podría ubicarlos en la cima del Grupo E.

“Ahora hay que olvidar ya el punto sumado y empezar a pensar en el siguiente partido con River y sumar los tres puntos porque sería importante sumar de tres en tres (…) Sabemos la dificultad que tiene River porque es un equipo que va a competir hasta el último minuto porque la sangre argentina tiene eso”, analizó el español.

El conjunto argentino se llevó la victoria sobre el Urawa Reds. Sin embargo, el 3-1 es un resultado engañoso. River Plate no dominó a placer el compromiso. Los japoneses tuvieron varias oportunidades para hacerle daño a la defensa sudamericana, pero no fueron eficientes. Solo el penal de Yusuke Matsuo pudo romper la imbatibilidad de Franco Armani.

