La MLS y su camino al campeonato: escenarios a los Playoffs 2025

La Major League Soccer ya llega a su recta final de la ronda regular. Conoce los escenarios en cada una de las conferencias con vista en los Playoffs de 2025. Este sábado 4 y domingo 5 de octubre se jugará una nueva jornada del balompié estadounidense. Repasa los detalles de los eliminados, clasificados y aspirantes a la Supporters’ Shield 2025.

Conferencia ESTE de la MLS

En cada conferencia, los siete primeros equipos tendrán su cupo directo a los Playoffs de 2025. El octavo y noveno lugar debatirán su puesto en la siguiente ronda en un duelo de Wild Card. Bajo estas circunstancias, en la Conferencia Este ya hay un panorama definido. Philadelphia Union, FC Cincinnati, New York City FC, Inter Miami CF, Charlotte FC, Nashville SC, Orlando City SC, Chicago Fire FC y Columbus Crew superaron matemáticamente la primera ronda.

A falta de seis puntos por disputarse, New York Red Bulls, New England Revolution, Toronto FC, CF Montréal, Atlanta United y DC United se despidieron del torneo.

Conferencia Oeste de la MLS

En esta conferencia hay mucho más enredo. Hasta ahora solo cinco equipos han asegurado matemáticamente su puesto en los Playoffs: San Diego FC, Vancouver Whitecaps FC, Minnesota United FC, LAFC y Seattle Sounders FC. Del mismo modo, solo tres clubes ya se despidieron de su participación en etapas posteriores de esta temporada: St. Louis CITY SC, Sporting Kansas City y LA Galaxy.

Austin FC puede asegurar su clasificación en esta jornada si ocurren los siguientes escenarios:

–Victoria/empate de Austin FC vs. St. Louis CITY SC.

–Derrota de Colorado Rapids en Real Salt Lake y derrota/empate de San Jose Earthquakes en Vancouver Whitecaps FC.

–Derrota de Real Salt Lake vs. Colorado Rapids y derrota/empate de San Jose Earthquakes en Vancouver Whitecaps FC.

–Derrota de Colorado Rapids en Real Salt Lake y derrota de FC Dallas vs. LA Galaxy.

–Derrota de Real Salt Lake vs. Colorado Rapids y derrota de FC Dallas vs. LA Galaxy.

–Derrota de FC Dallas vs. LA Galaxy y derrota/empate de San Jose Earthquakes en Vancouver Whitecaps FC.

Portland Timbers puede asegurar su clasificación en esta jornada si ocurren los siguientes escenarios:

–Victoria/empate de Portland Timbers en Seattle Sounders FC.

–Derrota de Colorado Rapids en Real Salt Lake y derrota/empate de San Jose Earthquakes en Vancouver Whitecaps FC.

–Derrota de Real Salt Lake vs. Colorado Rapids y derrota/empate de San Jose Earthquakes en Vancouver Whitecaps FC.

Houston Dynamo puede quedar eliminado en esta jornada con los siguientes escenarios:

–Derrota/empate de Houston Dynamo vs. San Diego FC y victoria de Real Salt Lake vs. Colorado Rapids.

–Derrota/empate de Houston Dynamo vs. San Diego FC y victoria de FC Dallas vs. LA Galaxy.

–Derrota/empate de Houston Dynamo vs. San Diego FC y victoria de San Jose Earthquakes en Vancouver Whitecaps FC.

Supporters’ Shield 2025

El Philadelphia Union es el líder de la Conferencia Este. Con 63 puntos, “The Union” tienen varios escenarios a su favor para quedarse con este puesto; en la Conferencia Oeste, el líder es San Diego FC con 57 puntos. La Supporters’ Shield es un trofeo que se lleva el club con más puntos de la tabla general. Estos son los escenarios con los que el Philadelphia Union se quedaría con la copa.

–Victoria de Philadelphia Union vs. New York City FC.

–Empate de Philadelphia Union vs. New York City FC y derrota/empate de Inter Miami CF vs. New England Revolution y derrota/empate de FC Cincinnati en New York Red Bulls y derrota/empate de Vancouver Whitecaps FC vs. San Jose Earthquakes y derrota/empate de LAFC vs. Atlanta United.

–Derrota/empate de Inter Miami CF vs. New England Revolution y derrota de FC Cincinnati en New York Red Bulls y derrota/empate de San Diego FC en Houston Dynamo FC y derrota de Vancouver Whitecaps FC vs. San Jose Earthquakes y derrota/empate de LAFC vs. Atlanta United.

Con información de la Oficina de Comunicación MLS.

Sigue leyendo:

– Alejandro Zendejas está en el radar de la MLS

– Toluca arrebató la Campeones Cup a LA Galaxy con espectacular voltereta: 2-3

– Rodrigo De Paul es multado en la MLS por simular una falta

– Messi ha hecho del Inter Miami un mal destino, según Mateusz Klich