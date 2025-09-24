De Maradona a Messi: 4 estrellas que han brillado en Mundial Sub-20 de FIFA

El Mundial Sub-20 de la FIFA arrancará el próximo sábado 27 de octubre, un torneo en el que han pasado promesas que luego terminaron siendo las grandes estrellas del fútbol.

A continuación, una lista de cuatro promesas que pasaron por el Minimalismo Sub-20 de la FIFA:

Diego Maradona se corona campeón en Japón

Diego Maradona ya había debutado en la selección de Argentina y estuvo cerca de ir al Mundial de 1978, pero fue en 1979 en la edición de Japón cuando llegó su estrellato.

El argentino terminó con seis goles y se coronó campeón del mundo en la categoría sub-20.

Su gran desempeño le permitió llevarse el premio a mejor jugador del torneo, situarse bajo la lupa de clubes de todo el mundo y dar el salto a la selección absoluta en la que fue leyenda.

Iker Casillas, portero y figura en Mundial Sub-20

En la edición de Nigeria 1999, Casillas deslumbró, pero no por sus goles, sino por sus paradas. Además tuvo que ganarse el puesto, tras empezar como suplente de Aranzubia durante casi toda la competición.

Sorprendentemente, el momento de gloria le llegó en los cuartos de final, después de que el seleccionador español, confiando en los reflejos del guardameta del Real Madrid, lo alineó para el partido ante la potente Ghana.

Aquel día, Casillas se convirtió en el héroe del equipo gracias a su parada en una tanda de penaltis para el recuerdo que fue un punto de inflexión

Messi campeón con Argentina en 2005

El primer Mundial de Messi llegó en 2005, en Países Bajos.

Al igual que en el Mundial absoluto de Catar 2022, el diez marcó en todas las rondas eliminatorias, con un doblete en la final, y así se llevó los premios a máximo goleador y mejor jugador del torneo.

Pero la huella de Messi en Países Bajos no se limitó solo a los números, sus habilidades, velocidad y agilidad sobre el campo fueron como la tarjeta de presentación pública de un adolescente que acabaría liderando el fútbol mundial durante casi dos décadas.

Andre Ayew llevó a una nación africana a ser campeón

Uno de los futbolistas africanos más recordados fue capitán y líder de Ghana en dos de los máximos hitos conseguidos por una selección africana en una Copa del Mundo.

André Ayew cargó con el peso de ser hijo del legendario Abédi Pelé, quien fue tres veces mejor jugador africano.

Con solo 19 años llevó a las Estrellas Negras al único título del Mundial Sub-20 conquistado por una selección africana.

